"Операція триває": ЗСУ завдали нових ударів по острову Зміїний, — ОК "Південь"

У відомстві уточнили, що українські військові задіяли "різнорідні сили та види озброєння", а результати чергових ударів на острові уточнюють.

Збройні Сили України завдали нових ударів по захопленому російською армією острову Зміїний у Чорному морі, військова операція триває. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь".

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У відомстві уточнили, що українські військові задіяли "різнорідні сили та види озброєння", а результати чергових ударів на острові уточнюють.

Також відомо, що в північно-західній частині Чорного моря Росія розмістила два кораблі чорноморського флоту, на їхньому борту є 16 крилатих ракет. А в районі Одеського газоконденсатного родовища українські військові зафіксували активність пошуково-рятувальних суден ЗС РФ. Ймовірно, вони проводять евакуацію персоналу внаслідок "надзвичайної ситуації на одній із платформ".

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що вночі, 26 червня, українські військові обстріляли захоплені Росією газові вежі "Чорноморнафтогазу", які розташовані у Чорному морі. За даними журналістів, внаслідок атаки на вертолітному майданчику на буровій установці утворилася п'ятиметрова діра.

Раніше, 23 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявляли, що операція зі знищення сил і засобів російських військ на острові Зміїний триває. Тоді українські військові завдали чергового удару, внаслідок якого потрапили до ЗРК "Панцер-1".