Газові "вишки Бойка" в Чорному морі постраждали від чергового удару, — росЗМІ

Обстріл вишки "Чорноморнафтогазу" стався вночі, 26 червня. Атака призвела до того, що на гелікоптерному майданчику на буровій установці утворилася п'ятиметрова діра.

У неділю, 26 червня, чергового обстрілу зазнав об'єкт "Чорноморнафтогазу" — вишка, яка входить у газодобувний комплекс, названий ЗМІ "вишками Бойка". Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

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За даними авторів публікації, удару по вежі завдано вночі, 26 червня. Атака припала на самопідйомну плавучу бурову установку "Таврида". Зокрема, снаряд влучив по вертолітному майданчику, а на місці вибуху утворилася п'ятиметрова діра. Телеграм-канал зазначив, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Зазначимо, що об'єкт "вишки Бойка" отримав таку назву у зв'язку з тим, що журналісти розкрили схему закупівлі двох нафтових платформ через офшорні фірми за приблизно 800 млн доларів під час того, як Міністерство енергетики та вугільної промисловості очолював чинний народний депутат Юрій Бойко (2007-2012).

Нагадаємо, 20 червня народний депутат Верховної Ради з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Збройні Сили України завдали ракетного удару по "вишках Бойка", вкрадених російськими силами у 2014 році. За словами парламентаря, інцидент ускладнив окупантам видобуток газу.

Також ми писали про те, як у Державній думі РФ пригрозили ударами по "центрах прийняття рішень" найближчим часом після обстрілу об'єктів "Чорноморнафтогазу".