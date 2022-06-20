У РФ пригрозили вдарити по "центрах прийняття рішень" після обстрілу ЗСУ газових вишок

Депутат російського парламенту від Криму Михайло Шеремет стверджує, що РФ завдасть відповідних ударів у "найближчий час". А відповідь буде такою, після якої ми "нескоро оговтаємося".

У Держдумі Росії пригрозили Україні ударами по "центрам ухвалення рішення" у "найближчий час" після того, як українські військові завдали ракетного удару по вишках "Чорноморнафтогазу", захоплених росіянами в 2014 році. Про це заявив депутат російського парламенту від Криму Михайло Шеремет у інтерв'ю "РИА Новости".

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Він заявив, що атака на бурові вежі розв'язала руки Росії, і тепер вона вдарить по "центрах прийняття рішень" в Україні. Шеремет заявив, що відповідь буде такою, після якої "вони не швидко оговтаються". За його словами, платформи для видобутку газу знаходяться у районі окупованого ЗС РФ острова Зміїний.

"Була здійснена атака на об'єкти цивільної інфраструктури, тим самим розв'язавши нам руки. Нехай чекають відповіді. Кінець тих, хто приймав рішення про атаку наших бурових платформ, буде сумний. Найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах прийняття рішень. Відповідь буде змістовною, після якого вони не швидко оправляться", — сказав він.

Крім того, Михайло Шеремет пригрозив, що країни Заходу також понесуть відповідальність за удар, якщо підтвердиться, що його було завдано зі зброї, що поставляється ними.

Тим часом інший депутат від російської Держдуми Віктор Водолацький стверджує, що удар по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", швидше за все, завдали ракетами виробництва Великобританії або США.

Нагадаємо, 20 червня російські Telegram-канали писали, що ЗСУ атакують Зміїний острів. Імовірно, по об'єктах РФ працювала авіація та артилерія. Проте автори російських Telegram-каналів також наголошують, що на самому острові "задимлень і вогнищ займання" немає, зате на схід від Зміїного горить бурова вежа.

Український депутат Олексій Гончаренко розповів, що інформація про вибухи на Зміїному не відповідає дійсності. А удар припав по вишках "Чорноморнафтогазу". За його словами, це ускладнить окупантам видобуток газу.

Раніше, 17 червня ЗСУ підбили російське судно "Рятувальник Василь Бех", яке перевозило озброєння, боєприпаси та російських моряків. В Одеській ОВА розповіли, що внаслідок удару українських військових корабель пішов на дно.