Підбитий ЗСУ буксир "Василь Бех" ВМФ Росії затонув, — голова Одеської ОВА (відео)

На думку Максима Марченка, незабаром українці зможуть створити із кораблів Чорноморського флоту РФ цілу "підводну бригаду".

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що підбите вранці 17 червня судно забезпечення Чорноморського флоту "Рятувальник Василь Бех" затонуло.

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"Невже тупі орки знову говоритимуть, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту? — запитав Марченко, намагаючись передбачити реакцію росіян. — На рахунку ЗСУ вже один крейсер, кілька катерів, тепер додалося судно забезпечення. Я впевнений, що скоро наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І ми зможемо сказати, що створили в Чорноморському флоті Росії таку "підводну бригаду" кораблів на дні Чорного моря".

Нагадаємо, вранці, 17 червня, пресслужба Військово-морських сил України заявила, що ЗСУ завдали удару по рятувальному буксиру Чорноморського флоту РФ "Рятувальник Василь Бех". По судну, яке перевозило озброєння, боєприпаси та російських моряків на захоплений окупантами острів Зміїний ударили двома ракетами Harpoon. У пресслужбі наголосили, що наявність на борту буксира ЗРК "Тор" не завадило вразити ціль.

Буксир "Рятувальник Василь Бех" водотоннажністю 1605 тонн — нове судно, він увійшов до складу Чорноморського флоту 2017 року. Відомо, що на борту буксира є 36 місць для врятованих, а чисельність екіпажу становить 26 осіб

Зенітний ракетний комплекс "ТОР" призначений для розв'язання завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Орієнтовна вартість однієї установки становить $25 млн.

Раніше західні аналітики розбиралися, як ЗСУ вдалося потопити флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва".