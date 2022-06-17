Подбитый ВСУ российский буксир "Василий Бех" затонул, — глава Одесской ОВА (видео)

По мнению Максима Марченко, скоро украинцы смогут создать из судов Черноморского флота РФ целую "подводную бригаду".

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что подбитое утром 17 июня судно обеспечения Черноморского флота "Спасатель Василий Бех" затонуло.

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"Неужели тупые орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту? — задался вопросом Марченко, пытаясь предугадать реакцию россиян. — На счету ВСУ уже один крейсер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения. Я уверен, что скоро наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И мы сможем сказать, что создали в Черноморском флоте России такую "подводную бригаду" кораблей на дне Черного моря".

Напомним, утром 17 июня пресс-служба Военно-морских сил Украины заявила, что ВСУ нанесли удар по спасательному буксиру Черноморского флота РФ "Спасатель Василий Бех". По судну, которое перевозило вооружение, боеприпасы и российских моряков на захваченный оккупантами остров Змеиный, ударили двумя ракетами Harpoon. В пресс-службе подчеркнули, что наличие на борту буксира ЗРК "Тор" не помешало поразить цель.

Буксир "Спасатель Василий Бех" водоизмещением в 1605 тонн — новое судно, он вошел в состав Черноморского флота в 2017 году. Известно, что на борту буксира имеется 36 мест для спасаемых, а численность экипажа составляет 26 человек

Зенитный ракетный комплекс "ТОР" предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Примерная стоимость одной установки составляет $25 млн.

Ранее западные аналитики разбирались, как ВСУ удалось потопить флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва".