Гнев Нептуна. Как был уничтожен крейсер "Москва"

Потопление крейсера "Москва", несмотря на уникальность события, является симптомом гораздо более серьезных проблем у руководства РФ. Возможно, Украина и не получит от этого прямой военной выгоды (хотя подобный подъем боевого духа пойдет на пользу любой армии), но несомненно, что эти проблемы будут и дальше препятствовать любым попыткам России одержать военную победу в конфликте.

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Сейчас уже невозможно отрицать, что вторжение России в Украину стало беспрецедентной военной и экономической катастрофой. То, что задумывалось как блицкриг с целью окружить и захватить Киев и Восточную Украину, вынудив западные державы сесть за стол переговоров о будущем статусе страны, превратилось в кровавую войну на истощение на востоке Украины, которую Россия не готова вести. Наступление России вскрыло множество проблем с российским военным руководством, тактикой и оборудованием, в совокупности приведших к катастрофе, которую, несомненно, будут изучать еще долгие годы.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный российскому крейсеру "Москва" и его уничтожение Украиной.

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"Москвы" больше нет. Какие корабли остались в Черноморском флоте РФ

В результате крайне дорогостоящего и досадного инцидента Черноморский флот ВМФ России при неустановленных обстоятельствах потерял свой флагман – ракетный крейсер "Москва" класса "Слава". Наиболее вероятный сценарий сводится к тому, что крейсер поразили две противокорабельные ракеты (ПКР) берегового базирования РК-360МТ "Нептун". Это привело к пожару боеприпасов, который не удалось локализовать, что вызвало постепенное разрушение и окончательное затопление корабля. Версия, предложенная российскими официальными лицами, – произошел взрыв боеприпасов, вызванный неизвестными причинами. Часть экипажа, по-видимому, благополучно эвакуировали через некоторое время после столкновения ракет с судном. Заявления российских государственных СМИ о возвращении судна в гавань Севастополя для ремонта просто скрывали ход катастрофы.

Потопление "Москвы" – это невиданный подвиг и событие, поднимающее боевой дух украинцев. Наряду с корветом "Василий Быков" (который ранее ошибочно считался потопленным Украиной), "Москва" сыграла важную роль в захвате острова Змеиный, что породило популярную антироссийскую мантру "Русский военный корабль, иди нах*й!". Тем не менее, вопреки распространенному мнению, фактические военные последствия потери "Москвы" для войны в Украине ничтожны. Хотя 16 ПКР П-500 дальностью 550 км и 64 зенитные ракеты С-300Ф (морская версия С-300П) дальностью 90 км на бумаге выглядят устрашающе, все, что осталось от украинского флота, сосредоточено в портах, а украинские ВВС не действуют в этом районе на таких высотах, на которых можно эффективно применять С-300Ф.

[ + – ] Крейсер "Москва" в свои лучшие времена

Одним из видов украинского оружия, сыгравшим важную роль в гибели "Москвы", стал беспилотный боевой летательный аппарат (БЛА) ТВ2 Bayraktar. Хотя российское Министерство обороны (МО) уже заявило об уничтожении большего количества ТВ2, чем стояло на вооружении Украины (включая дополнительные 16 образцов, полученных в марте 2022 года), по неофициальным российским данным, именно украинский ТВ2 Bayraktar был использован для отвлекающего маневра, когда экипаж судна "Москва" сосредоточился на беспилотнике, а не на двух приближающихся ПКР.

Эта история выглядит убедительно, но она почти наверняка не соответствует действительности. Достаточно сказать, что радары и их операторы на борту такого военного корабля, как "Москва", вполне способны обнаруживать и отслеживать более одной цели и делают это автоматически. Кроме того, если они действительно отслеживали беспилотник, то ситуационная осведомленность была гораздо выше, чем если бы атака произошла неожиданно. Если потопление действительно стало результатом попадания двух ПКР, то значительно более вероятным представляется сценарий, при котором радары судна просто не обнаружили их (или обнаружили слишком поздно), а шесть систем ближнего боя АК-630 оказались неспособными защитить корабль. В этом контексте следует отметить, что до сих пор ни в одном отчете не упоминалось количество предположительно запущенных ПКР (в отличие от количества попавших в цель). Так что нельзя исключать версию о перегрузке системы защиты "Москвы" тщательно спланированным залпом ракет.

[ + – ] "Москва" незадолго до затопления Фото: Twitter

Многие военные аналитики до сих пор недоумевают по поводу якобы передовой российской военной техники, которая на поверку совершенно неэффективна на современном поле боя. Хотя конфликт в Украине открыл этот секрет широкой общественности, первым показательным примером стала 44-дневная война в Нагорном Карабахе в 2020 году, в ходе которой многие из современных российских систем EW и SAM оказались малоэффективными против БПЛА и небольших самонаводящихся боеприпасов. Нет причин предполагать, что с радарами и ЗРК на кораблях ВМФ России при столкновении с современными ПКР ситуация кардинально отличается.

Противокорабельные ракеты, якобы потопившие корабль, – совершенно новые РК-360МТ "Нептун" украинского производства, созданные на основе советских ПКР Х-35. В этих ракетах применен целый ряд методов, повышающих вероятность успешного удара и делающих своевременное обнаружение маловероятным. Например, ракеты летят в нескольких метрах над поверхностью моря, используя инерциальную навигацию до финального сближения (это гарантирует, что цель не обнаружит сигналы их радаров). Поэтому "Нептуны" очень трудно засечь радаром и еще труднее точно поразить. Многие современные ПКР умеют еще и не такое – например, лететь по запрограмированному маршруту, чтобы их конечный удар был точно скоординирован, подавляя оборону путем одновременной атаки с нескольких направлений. Впрочем, неизвестно, обладает ли "Нептун" такими возможностями.

Такие ракеты очень трудно поразить, но необходимо подчеркнуть, что Х-35 и "Нептун" – довольно легкие ПКР, летящие на дозвуковых скоростях, а максимальная дальность "Нептуна" составляет 280 км. "Москва" намного крупнее целей, для которых предназначались такие ракеты. К тому же современная боевая группа в зоне активных боевых действий должна была быть способна если не предотвратить такую атаку в принципе, то по крайней мере ограничить ущерб от нее. Тот факт, что "Москва" действовала менее чем в 100 километрах от контролируемых Украиной прибрежных районов, делало ее очень привлекательной целью Тяжелое вооружение "Москвы" вполне могло способствовать ее гибели: обилие крылатых ракет и других боеприпасов вызвало неконтролируемые пожары после первого же удара.

Все это не означает, что история с ТB2 полностью вымышлена. Действительно, всего за день до потопления "Москвы" российское МО разместило видео, на котором якобы Bayraktar TB2 поражает российский фрегат "Адмирал Эссен" в Черном море. В другом инциденте, о котором до сих пор не сообщалось, ВМС Украины применили один из своих TB2 против корабля ВМС России. При этом боеприпасы MAM-L, поразив корабль, нанесли ему очень незначительный ущерб из-за малого веса боеголовки. Более разумное применение этих беспилотников – обнаружение вражеских кораблей в Черном море и передача их местоположения наземным средствам, таким как береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПРК). В хорошую погоду турель WESCAM MX-15D FLIR может обнаружить цель размером с "Москву" на расстоянии не менее 100 км. Погодные условия во время атаки могли уменьшить эту дальность, что вынудило TB2 лететь в зоне действия ЗРК С-300Ф "Москвы". Хотя многие считают, что попадание в зону поражения ЗРК равно гарантированному уничтожению, особенно для такого объекта, как TB2, на самом деле это не так. ТВ2 ВМС Украины провели множество операций в пределах дальности действия российских С-400, размещенных в Крыму. Очевидно, что даже такая мощная система не смогла их поразить.

[ + – ] Bayraktar TB2, принадлежащий ВМС Украины. Обратите внимание на турель WESCAM MX-15D FLIR под фюзеляжем Фото: Defense Express

Береговые ракетные комплексы – относительно новое оружие для вооруженных сил Украины. Страна занялась созданием такого потенциала, внедряя отечественные БПРК РК-360МТ "Нептун". К сожалению для Украины, ожидалось, что она примет на вооружение первый комплекс БПРК "Нептун" только в апреле 2022 года. Война и интенсивные усилия России по нейтрализации военной промышленности Украины значительно осложнили внедрение БПРК, в то же время сделав его совершенно необходимым. Похоже, что Россия слишком легкомысленно отнеслась к таким ценным активам, как "Нептун", а высокомерие российского МО помешало выявить истинные угрозы и справиться с ними. Например, вместо того, чтобы поразить наземные станции управления TB2 в первый день войны (удивительно, но Украина не предприняла никаких усилий, чтобы скрыть их), Россия проигнорировала их, позволив вывезти и надежно спрятать эти станции. В противном случае Россия могла бы парализовать все БПЛА Украины в первый же день.

Пока что Украина эксплуатирует лишь опытную батарею с небольшим количеством систем и ракет, но ее наверняка усилили боеприпасами и комплектующими первой батареи, готовящейся к вступлению в строй. Неизвестно, есть ли среди них радиолокатор морского наблюдения (украинская версия радара "Монолит"); возможно, украинцы собрали одну из первых серийных систем на новом шасси и присоединили ее к существующей батарее. Если такой радиолокатор еще не был готов, то TB2, который, по сообщениям, находился на месте происшествия, вполне мог взять на себя разведку, доказав свою эффективность в обнаружении морских целей в прибрежных районах.

[ + – ] Пусковой комплекс ПКР "Нептун" Фото: mil.gov.ua

Сразу же после инцидента, который, по всей видимости, произошел еще 13 апреля, появились сообщения о буксировке "Москвы" в порт Севастополя. Позже это подтвердили российские официальные лица, заявив, что пожар вызвал детонацию боеприпасов на борту, серьезно повредившую корабль, который якобы был полностью эвакуирован. Через день российское МО подтвердило затопление корабля во время буксировки в условиях шторма.

Тем временем появились сообщения, что турецкое судно спасло 54 российских моряков незадолго до того, как судно пошло ко дну. Поскольку экипаж "Москвы" насчитывал 510 человек, потери в результате этого инцидента чрезвычайно велики при любой версии событий. Если версия российского МО все же соответствует действительности, то, по любопытному совпадению, всего через день оно заявило об ударе по киевскому заводу, ответственному за производство и ремонт украинских противокорабельных ракет.

Сага о неудачной попытке России покорить своего соседа поражает не только сторонних наблюдателей, но и саму Россию. Главным врагом армии, когда-то считавшейся одной из мощнейших в мире, оказалось не НАТО, а само российское правительство.

Некомпетентность, коррупция и полное отрицание реальности, глубоко укоренившиеся в его образе правления, не только втянули государство в бессмысленную войну, но и поставили крест на эффективности российских вооруженных сил. В этом смысле потопление крейсера "Москва", несмотря на кажущуюся уникальность события, является симптомом гораздо более серьезных проблем. Возможно, Украина и не получит от этого прямой военной выгоды (хотя подобный подъем боевого духа пойдет на пользу любой армии), но несомненно, что эти проблемы будут и дальше препятствовать любым попыткам России одержать военную победу в конфликте. Неизвестно, удастся ли российскому политическому и военному руководство в конечном итоге решить эти проблемы. От их способности сделать это зависит исход невероятной в своей жестокости войны.