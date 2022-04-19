"Москвы" больше нет. Какие корабли остались в Черноморском флоте РФ

После потери как минимум трех кораблей суда российского флота отошли от украинских берегов, но угроза ракетных ударов сохраняется. В составе ЧМФ РФ еще находятся десятки единиц техники.

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Военно-морские силы Украины уничтожили ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота и один из самых больших кораблей в составе ВМФ России. Фокус разобрался, какие корабли все еще входят в состав флота, и что они из себя представляют.

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Крейсер "Москва" был флагманом российского флота в Черноморском регионе. Его потерю нечем возместить, а группировку в Черном и Азовском морях не усилить из-за запрета захода военных кораблей через проливы.

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Состав Черноморского флота

В составе российского Черноморского флота (ЧМФ) находится 14 больших кораблей, 7 подлодок, 23 малых корабля и катера, включая ракетные катера, тральщики и противолодочные корабли.

14 больших кораблей включают в себя:

2 больших противолодочных корабля

3 сторожевых фрегата

2 ракетных корабля на воздушной подушке

7 больших десантных кораблей

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Личный состав ЧМФ принимает участие во вторжении против Украины. По данным Генштаба ВСУ, 126-я бригада береговой обороны потеряла до 75% личного состава. А 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 бойцов убитыми, около 500 ранеными и 70 числятся пропавшими без вести. Из-за этого Генштаб отмечает большое количество отказников, написавших рапорты на отказ от участия в "спецоперации".

С начала войны ВСУ смогли уничтожить флагман "Москву", большой десантный корабль "Саратов", а также командира корабля "Цезарь Куников". О смерти капитана корабля Александра Чирвы написал "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Указывается, что он скончался от ран, полученных в бою.

[ + – ] Александр Чирва

Некоторые из суден являются постройкой по однотипному проекту, например, фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" построены по проекту 11356Р "Буревестник".

Большие десантные корабли Черноморского флота РФ

В составе флота было 7 больших десантных кораблей, после уничтожения "Саратова" осталось 6 суден.

Проект 1171 "Тапир":

"Саратов" — уничтожен

"Орск"

"Николай Фильченков"

Проект 775:

"Новочеркасск"

"Ямал"

"Азов"

[ + – ] БДК "Новочеркасск"

Все БДК входят в состав 197-й бригады десантных кораблей. Перед началом полномасштабного вторжения ВС РФ ожидалось, что будет высадка морского десантна на побережье Черного или Азовского морей. Суда способны поместить в себе целую бригаду военных плюс бронетехнику.

[ + – ] Пожар в порту Бердянска. Затонул БДК "Саратов"

Проект "Тапир" — это суда постройки 1964-1986 годов. Часть из них прошли ремонт. Предназначены для перевозки десанта и бронетехники.

Проект 775 — это более современные корабли, которые входили в состав флота с 1986 по 1989 годы. При этом их постройкой занималась польская верфь "Stocznia Północna" в Гданьске.

Фрегаты и корветы Черноморского флота

В составе ЧМФ также есть 5 фрегатов проекта 1135 "Буревестник" и 11356Р "Буревестник". По первому проекту построили "Ладный" и "Пытливый" в Калининграде. Они находятся в строю с 1981 и 1982 годов. Однако "Пытливый" ныне проходит ремонт.

[ + – ] Фрегат "Ладный"

Сторожевые корабли предназначены для борьбы с другими кораблями. В начале их классифицировали как большие противолодочные корабли. На вооружении у них находится артиллерия, ракеты, противолодочные ракеты, а также минно-торпедное вооружение.

"Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" — это корабли современной постройки, которые введены в строй 2016 и 2017 годах. В СМИ появлялась информация, что украинские военные нанесли удар по "Адмиралу Эссену". По словам экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, это было первое боевое применение ракет из протикорабельного комплекса "Нептун".

[ + – ] Состав Черноморского флота

Ныне на российских верфях строят два корвета, которые еще не вошли в строй — "Меркурий" и "Строгий". Их делает верфь "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Подводные лодки Черноморского флота

Всего на вооружении находится 7 подлодок. Шесть из них построены "Адмиральскими верфями" с 2010 по 2014 годы:

"Новороссийск"

"Ростов-на-Дону"

"Старый Оскол"

"Краснодар"

"Великий Новгород"

"Колпино"

Самая старая подлодка во флоте — "Алроса" проекта 877 "Палтус". Она введена в эксплуатацию в 1990 году. Остальные шесть субмарин построены по проекту 636 "Варшавянка".

Проект 636 — это дизель-электрические подводные лодки, которые являются модернизацией проекта "Палтус" для стран Азии и Африки. Особенностью является наличие ракет "Калибр". Дальность хода позволяет автономно находиться в море до 45 суток.

[ + – ] Подлодка "Колпино"

Помимо этого в состав флота входят и более малые корабли, например патрульные катера или тральщики. Один из них стал целью противотанкового расчета "Азова" в Мариуполе. Военные уничтожили патрульный катер "Раптор".

[ + – ] Уничтожение "Раптора"

"Раптор" — это самый скоростной катер российской армии. Он способен развивать скорость до 48 узлов (88 км/ч).

После потери флагмана флота российские корабли отошли от украинских берегов на 200 км. Однако блокада судоходства в Черном море остается. Также сохраняется угроза ракетных ударов по украинским городам.

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