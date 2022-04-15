Sic transit gloria mundi. "Русский корабль" как пророчество о Москве

Интересный момент — столкновение "Москвы", бывшей "Славы" с островом Змеиный и его обитателями.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Историческое событие всегда символично, а в мире символов нет ничего случайного.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Гибель "Титаника" не случайно восприняли как символ цивилизационной катастрофы. Как предсказание судьбы человечества, вернее — сверхчеловечества, технологическая гордыня которого ничто перед лицом Судьбы и "случайности".

Крушение башен-близнецов в Нью-Йорке стало символом и реальным событийным рубежом, разделившим историю США и мира на "до" и "после".

Сгоревший Нотр-Дам был воспринят как еще одно символическое подтверждение трансформации европейской идентичности в "Мечеть парижской Богоматери".

Вчера пожар вывел из строя и потопил флагманский черноморский крейсер "Москва"…

Возможно ли сопротивляться Судьбе, явленной в пророчествах событийного символизма? Конечно!

Важно

День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

Примерно так же, как это было некогда описано у малоизвестного ныне писателя Попова — замечательного, но хорошо забытого, как все замечательное в России.

Так вот…

Гадалка Ванга предсказала московскому мыслителю Ж., что у него сгорит библиотека. Мыслитель Ж. предусмотрительно перевез библиотеку на дачу. Где она и сгорела вместе с дачей.

Ну, а про то, что кирпич просто так, случайно никому на голову не падает, в доступной массовому сознанию художественной форме прекрасно растолковал еще Булгаков.

Бонус:

Интересный момент — столкновение "Москвы", бывшей "Славы" (Sic transit gloria mundi — Так проходит мирская слава, лат.) с островом Змеиный и его обитателями.

[ + – ] На острове Змеиный в античности не случайно стоял храм Ахиллесу Понтарху — владыке Черного моря в образе "морского змея"

Известно, что культ Ахилла был тесно связан со змеиной символикой, восходящей в Северном Причерноморье к далеким арийским и даже праиндоевропейским временам.

Герой-воин Ахилл — это человеческая ипостась Ахилла-Змеебога.

На острове Змеиный в античности не случайно стоял храм Ахиллесу Понтарху — владыке Черного моря в образе "морского змея".

В сущности, именно его украинскими "жрецами" и был послан в известном направлении "русский корабль"…

Российские войска столкнулись на смысло-символическом уровне со Змеем-Предком, бывшим, согласно некоторым реконструкциям, супругом Великой богини (Матери-земли).

Но образ Ахилла — это не только архетип воина, защитника земли. Он связан с неким комплексом представлений об "уязвимости", об "ахиллесовой пяте".

Вспомните, что произошло с Вещим Олегом, которого укусила в ногу змея, притаившаяся в конском черепе?

Князь умер "от коня". Пророчество о нем сбылось — не в дословно-конкретном, но в символическом смысле. Точно так, кстати, как метафорически сбывались все пророчества оракула в Дельфах…

Уязвимость и смертность имперского "русского корабля" теперь очевидна.

В символическом смысле он потревожил "древнего змея" и бросил вызов его "супруге-матери" — битва идет на уровне каких-то тонких, не фиксируемых человеком космических энергий.

Официальная кремлевская версия — гибель "Москвы" не от ракеты, посланной украинскими военными, а от "случайной" самодетонации боеприпасов на борту, выглядит от этого еще более мистической.

Часто люди недоумевают, почему это Киев — "мать городов русских", если он "отец", слово мужского рода?

А потому, что это дословный перевод греческого слова "метрополия" — мать полисов.

Стрелять в материнскую утробу, значит, подламывать корень того, что дало тебе жизнь. Это символическое, сакральное самоубийство (самодетонация), которое обязательно проявит себя в профанном мире.

Источник.