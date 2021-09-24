Тропические ночи и аномальная жара. Что несет Украине глобальное потепление

Готовы ли мы к тропической ночи?

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Обзор Группы Всемирного Банка "Убавьте тепло. Лицом к лицу с новой климатической нормой" содержит прогноз того, что будет происходить на планете до конца 21 века при постепенном повышении температуры на 4 градуса.

Если вкратце, то евразийским странам, расположенным по широкой дуге от Балкан до Японии ниже 50-й параллели северной широты, глобальное потепление не сулит ничего хорошего: засухи, пожары, неурожаи, обмеление водоемов и пр.

Украину отдельно обзор не выделяет. Но не будем забывать, что Киев почти с филигранной точностью попадает на 50-ю параллель северной широты. На 50'27'00", если уж совсем точно.

И не говорите после этого, что принцип "география — это судьба" больше не работает.

Если уж ты приговорен Историей к фронтирному бытию, изволь соответствовать. Даже если это пограничье теперь климатическое…

Обзор прогнозирует, что ниже указанной параллели число тропических ночей возрастет на 50-60 суток. Этот показатель, начали отслеживать активно с 2018 года.

Он говорит о том, что за границей 50-й параллели людям придется жить в условиях экстремальных температур. Аномально жаркое и засушливое лето будет длиться не менее полугода.

Однако, на украинском севере, в частности в Киеве, по идее должно быть относительно комфортно. Да и водных ресурсов здесь не так уж мало — многочисленные озера, Днепр с притоками.

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А вот интересно, что будет происходить южнее? Помнится, когда-то читал, что при Владимире Мономахе флора и фауна Дикого поля были совсем другими. Князь на одной из охот чуть ли не последнего степного "льва" умудрился прикончить.

В любом случае, климатические изменения и природные катастрофы тысячелетиями возвышали и обрушали империи и царства. И весьма самонадеянно со стороны современного человечества, даже вооруженного современными технологиями, думать, что в этот раз будет как-то по другому. "Убавить тепло" путем снижения выбросов не факт, что получится.

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А если и получится, то не сразу, и доберутся к счастливому финалу "не только лишь все".

Но вот подготовиться, по примеру библейского Иосифа, к катаклизмам было бы не лишним. Понятно, что горизонты планирования у нас в стране определяются кредитами МВФ, а метеорология морально, материально и технологически устала не меньше Шулявского моста.

Но природно-климатические факторы — это, пожалуй, самое важное, что сегодня должны учитывать украинские "форсайты". А они этого не учитывают.

Между тем, лет через 20-30, если не мы, то наши дети и внуки, столкнутся с совершенно другими вызовами, чем оккупированные Крым и Донбасс.

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