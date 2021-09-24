Тропічні ночі й аномальна спека. Що несе Україні глобальне потепління

Чи готові ми до тропічної ночі?

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Огляд Групи Світового Банку "Зменшіть тепло. Обличчям до обличчя з новою кліматичною нормою" містить прогноз того, що відбуватиметься на планеті до кінця 21 століття при поступовому підвищенні температури на 4 градуси.

Якщо коротко, то євразійським країнам, розташованим по широкій дузі від Балкан до Японії нижче 50-ї паралелі північної широти, глобальне потепління не обіцяє нічого хорошого: посухи, пожежі, неврожаї, обміління водойм тощо.

Україну окремо огляд не виділяє. Але не будемо забувати, що Київ майже з філігранною точністю потрапляє на 50-у паралель північної широти. На 50'27'00 ", якщо вже зовсім точно.

І не кажіть після цього, що принцип "географія — це доля" більше не працює.

Якщо вже ти засуджений Історією до фронтирного буття, постарайся відповідати. Навіть якщо це пограниччя тепер кліматичне ...

Огляд прогнозує, що нижче зазначеної паралелі число тропічних ночей зросте на 50-60 діб. Цей показник почали відстежувати активно з 2018 року.

Він говорить про те, що за кордоном 50-ї паралелі людям доведеться жити в умовах екстремальних температур. Аномально спекотне і посушливе літо триватиме не менше пів року.

Однак, на українському півночі, зокрема в Києві, по ідеї повинно бути відносно комфортно. Та й водних ресурсів тут не так уже й мало — численні озера, Дніпро з притоками.

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А ось цікаво, що відбуватиметься нпівденніше? Пам'ятається, колись читав, що за Володимира Мономаха флора і фауна Дикого поля були зовсім іншими. Князь на одному з полювань мало не останнього степового "лева" примудрився прикінчити.

У будь-якому випадку, кліматичні зміни та природні катастрофи тисячоліттями підносили і обвалювали імперії та царства. І дуже самовпевнено з боку сучасного людства, навіть озброєного сучасними технологіями, думати, що в цей раз буде якось по-іншому. "Зменшити тепло" шляхом зниження викидів не факт, що вийде.

А якщо й вийде, то не відразу, і доберуться до щасливого фіналу "не тільки всі".

Але ось підготуватися, за прикладом біблійного Йосипа, до катаклізмів було б не зайвим. Зрозуміло, що горизонти планування в нас у країні визначаються кредитами МВФ, а метеорологія морально, матеріально і технологічно втомилася не менше за Шулявський міст.

Але природно-кліматичні чинники — це, мабуть, найважливіше, що сьогодні повинні враховувати українські "Форсайти". А вони на це не зважають.

Тим часом, років через 20-30, якщо не ми, то наші діти й внуки, зіткнуться з абсолютно іншими викликами, ніж окуповані Крим і Донбас.

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