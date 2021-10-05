Глобальний збій. Чому Цукерберг втратив за день $7 млрд, але людство — набагато більше

Індустрія марнославства стала новим глобальним ресурсом.

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"Ліг" фейсбук. У реальному світі нічого не змінилося. День змінився вночі. Трава залишилася зеленою. Люди все так само їли, пили, любили та зраджували одне одного.

Соціальні мережі створили небувалу досі ринкову нішу — ринок дрібного та великого марнославств. А вони — головний і улюблений порок самі знаєте кого...

Цукерберг втратив за день 7 млрд дол. Але людство втратило набагато більше.

Пам'ятається, у далекому зарубіжжі стався одного разу такий випадок. Чоловік подав на розлучення, тому що дружина народила йому некрасивих дітей. Як так? Він — красень. Вона красуня. Діти — "крокодили".

Виявилося, дружина приховала факт того, що раніше зробила радикальну пластичну операцію — інакше шансів вийти заміж у неї не було. Аж надто страшною в реальності була нереальна красуня. Але "за їхніми плодами ви пізнаєте їх" — природа та закони генетики все одно взяли своє...

Цей випадок — абсолютна метафора того, що відбувається в світі. Етика остаточно програла естетиці битву за наші уми та серця.

Ми живемо на тонкій, віртуальній, майже не існуючій межі між двома світами — зовнішнім і внутрішнім. У світі зовнішньому мешкає закон природної реальності, у світі внутрішньому — моральний закон.

Але сучасна людина причетна тільки до красивого паковання, у яке загорнута реальність — але не до неї самої.

Вона ототожнює себе з обкладинкою книги, а не з її героями та не зі змістом її тексту, що описує реальний світ. Зі змісту та центру світобудови вона перетворилася на "обгортковий папір" буття.

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Красиві бренди, красиві передвиборчі кампанії, красиві історії успіху, красиві, розумні, освічені та порядні люди в соцмережах... Нічого з цього не збігається з реальністю: ні реальні мотиви, ні реальна поведінкова практика, ні реальні результати.

Коли в красунь народжуються чудовиська, у світі поселяється хаос.

Красиві негідники вчать моралі, красиві невдахи продають успіх, красиві кухарки торгують компетентністю в будь-яких областях.

Але — красиві слова не означають красивих справ. Розумне обличчя не є ознакою розуму. Ефектність не тотожна ефективності.

Компетентність відшарувалася від професіоналізму. Філософствування стає антифілософічним. Висловлюванню не передує мислення.

Горезвісна "епоха невизначеності" та "нової нормальності" наступила рівно тому, що ставка на естетику марнославства, яка перетворилася на глобальну індустрію, відв'язала людину від онтологічних якорів — від реальності та моралі. У постмодерністській межі їхня поліваріативність нескінченна.

Однак, "нова нормальність" — це аж ніяк не нова норма, а всього лише звична стара "ненормальність".

Хаос, який у традиційній картині світу мешкав на периферії світобудови, тепер загорнутий у красиве паковання та поміщений у самий його центр. Хаос більше не антикосмос, він — "новий космос".

Цифровий "наглядовий капіталізм"/"обгортковий капіталізм" винайшов алгоритми монетизації естетики марнославства.

"Здавання", уявність ресурсу — запорука його невичерпності. Реальні цінності — матеріальні та духовні — девальвуються. А щось схоже на цифровий "спайс" — ніколи! Пам'ятайте, у всесвіті "Дюни" спайс дає абсолютний контроль над світом?). Поклади марнославства можуть закінчитися тільки разом із людством.

З цієї точки зору, вчорашній глобальний збій у соцмережах — лише епізод у тій Третій світовій, яка може розвернутися за новий глобальний ресурс.

Утім, так було завжди, в епохи колишніх технологічних укладів — хто контролював людські пороки, той і володів світом.

Не настільки вже й важливо, є сучасний товарний еквівалент марнославства матеріальним або цифровим.

Так, і сутичка за віртуальний ресурс, як і раніше, вестиметься за законами реальності.

Першоджерело.