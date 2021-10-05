Facebook закритий, усі пішли в оффлайн. Які висновки потрібно зробити з глобального збою соцмереж

Висновки з багатогодинного простою Фейсбуку та інших соцмереж? Прості. Не зберігайте яйця в одному кошику.

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Я пам'ятаю ще ті роки, коли після падіння Аськи підвисала робота цілих офісів на десятки чоловік. До речі, це стало однією з причин занепаду Аськи і переходу в наших палестинах на Qip,який міг працювати і з Аською і за іншим протоколом, тобто був більш стабільним.

Ті, хто цього не знав, були змушені обмінювати інформацією поштою — контактиків, фейсбуків і просто інших популярних месенджерів ще не було, якщо не вважати таким Windows Pop-up.

До речі, я пам'ятаю ще той час, коли в людей впала пошта і мені довелося працювати чи то листоношею Пєчкіним, чи то мишкою Bat — був такий популярний поштовий клієнт з мишкою на логотипі.

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Уже не знаю точно, що там було в них з поштою, але номер уже був зверстаний, горів і чекав відправлення в друкарню. А електронна пошта в іноземного замовника матеріалу не працювала. Офіс у нього розташовувався на території режимного об'єкту, і у своїх проблемах він звинувачував СБУ.

Не знаю, брехав чи ні. Але мені довелося піднімати дупу, їхати з центру з флешкою в кишені на цей найвіддаленіший об'єкт і звідти, із записаними на флешку фото, назад у центр, до редакції. Зараз таке уявити важко.

Так ось — не робіть базою свого бізнесу або просто дуже важливих справ тільки один месенджер. Також через годину може лягти і Telegram.

Зберігати все своє важливе чисто в хмарі теж така собі ідея — жорсткі диски нині дешеві і нехай воно і на диску валяється. Тому що який-небудь інженер у службі DNS або офісі Гугла щось не так собі натисне і ви залишитеся без доступу до своєї хмари або до Gmail.

А Facebook наступного разу хоч на тиждень може відключитися, і ніхто йому нічого не скаже — монополіст же. Ну, так вийшло. Зважайте на те, що в нас зникнення ФБ, Інсти і Вотсапу не мало такого нищівного ефекту, оскільки почалося рівно після завершення робочого дня. А в Нью-Йорку якраз було близько полудня.

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А у ФБ є свій популярний платний сервіс планування для компаній. 30 тисяч підприємств, сім мільйонів платних клієнтів, і все теж лягло. І Facebook Messenger for Business теж ліг. І Вотсап ліг.

А "телеги" в американців немає, правда, є фірмовий месенджер для пристроїв Apple і Snapchat. Але від цього мало кому було легко.

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