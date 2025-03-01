Рідкоземельний нуль: як Трамп з Афганістаном у 2017-му збиралися надра розробляти
Як може закінчитися співпраця зі США з розроблення рідкоземельних металів? Блогер Максим Войтенко дає приклад за допомогою цікавої заяви про договір про надра між США та Афганістаном від 2017 року. Повідомлення це він не коментує, але натяк на схожість тієї ситуації і нинішньої — між США і Україною — лежить на поверхні...
Президент США Дональд Трамп і президент Афганістану Ашраф Гані в четвер підтримали ідею розроблення американськими компаніями запасів рідкісноземельних мінералів в Афганістані, незважаючи на серйозні перешкоди для промислового видобутку в країні.
Коментарі, зроблені на зустрічі в Нью-Йорку, стали останніми в серії заяв, у яких американські чиновники й афганський уряд підкреслюють потенційну стратегічну цінність великих і практично невикористаних запасів корисних копалин Афганістану.
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"Вони погодилися з тим, що подібні ініціативи допоможуть американським компаніям розробляти матеріали, критично важливі для національної безпеки, і водночас сприятимуть зростанню економіки Афганістану та створенню нових робочих місць в обох країнах, що дасть змогу компенсувати частину витрат на допомогу США, оскільки афганці стають більш самодостатніми", — ідеться в повідомленні Білого дому.
22 вересня 2017 року, агентство "Рейтерз".
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