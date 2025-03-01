Рідкоземельний нуль: як Трамп з Афганістаном у 2017-му збиралися надра розробляти

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Президент США Дональд Трамп і президент Афганістану Ашраф Гані в четвер підтримали ідею розроблення американськими компаніями запасів рідкісноземельних мінералів в Афганістані, незважаючи на серйозні перешкоди для промислового видобутку в країні.

Коментарі, зроблені на зустрічі в Нью-Йорку, стали останніми в серії заяв, у яких американські чиновники й афганський уряд підкреслюють потенційну стратегічну цінність великих і практично невикористаних запасів корисних копалин Афганістану.

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"Вони погодилися з тим, що подібні ініціативи допоможуть американським компаніям розробляти матеріали, критично важливі для національної безпеки, і водночас сприятимуть зростанню економіки Афганістану та створенню нових робочих місць в обох країнах, що дасть змогу компенсувати частину витрат на допомогу США, оскільки афганці стають більш самодостатніми", — ідеться в повідомленні Білого дому.

22 вересня 2017 року, агентство "Рейтерз".

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