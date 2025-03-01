Редкоземельный ноль: как Трамп с Афганистаном в 2017-м собирались недра разрабатывать

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Президент США Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани в четверг поддержали идею разработки американскими компаниями запасов редкоземельных минералов в Афганистане, несмотря на серьезные препятствия для промышленной добычи в стране.

Комментарии, сделанные на встрече в Нью-Йорке, стали последними в серии заявлений, в которых американские чиновники и афганское правительство подчеркивают потенциальную стратегическую ценность обширных и практически неиспользованных запасов полезных ископаемых Афганистана.

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"Они согласились с тем, что подобные инициативы помогут американским компаниям разрабатывать материалы, критически важные для национальной безопасности, и в то же время будут способствовать росту экономики Афганистана и созданию новых рабочих мест в обеих странах, что позволит компенсировать часть расходов на помощь США, поскольку афганцы становятся более самодостаточными", — говорится в сообщении Белого дома.

22 сентября 2017 года, агентство "Рейтерз".

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