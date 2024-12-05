Грузии далеко до украинского Майдана: почему ясно, что Запад не воспринимает ее как "горячую точку"

Окинул ролики из Грузии профессиональным взглядом и заценил снарягу журналистов. Могу сказать ряд вещей как человек, который четыре года почти без остановки снимал массовые столкновения и временами войну — и периодически по мелочи отхватывал.

Журы там еще непуганые. От слова совсем. Нет даже легкой брони-двушки, ловящей резину и пули от Флобера. Только на одном каска, и та строительная. На Майдане в Киеве, да и на всех движах в Одессе в 2014-м бегали в советских армейских. И я в такой носился, купленной на Староконном рынке за 50 гривен. Только впоследствии узнал ее минус. Говорят, от сильного удара она не просто раскалывается, а еще и сильно ранит голову.

На одном журе есть противогаз, с виду любительский.

Тактических аптечек нет ни у кого, турникеты ни на ком не висят.

Защита пока - только у грузинских полицейских Фото: Тбилиси Чат Грузия/Telegram

Даже иностранные журналисты бегают без защиты. Что может говорить о том, что Грузия пока не проходит по разряду "горячая точка". Мировые СМИ очень жестко требуют от своих штатных сотрудников быть в броне. Я наблюдал картину в апреле 2022 года на одесском пляже, как под жгучим солнцем в плюс 25 загорелые арабские ребята из "Аль-Джазиры", изнывая от пота, в абсолютно мирные часы с суровыми лицами в броне писали стэндапы. Я в штатке не был, поэтому меня это особо не касалось. Один только раз моей броней озаботился крупный мировой телеканал, на который я фиксерил. У меня дважды спросили, есть ли броня или привезти свою. Когда они прибыли в Одессу и мы начали работать, оказалось, что обо мне заботились, а о местном водителе забыли. Типа, он не человек.

И да, знаете, почему круто работать с иностранными журналистами по разряду "горячая точка"? Это не 100-120 долларов евро в день, а от двухсот. Если очень повезет, от пятисот.

Только у одного журналиста на тбилисском майдане заметил тактическую защиту для глаз. Хотя глаза всего два и даже осколок от стеклянной бутылки легко превратит быстроного тбилисского стрингера в грустного грузинского Кутузова.

Так что по снаряге журов можно сказать, что все пока лайтово. И у протестующих на тбилисском майдане я не видел брони и почти не видел противогазов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно