Не только в Ливане: где в Украине до сих пор используют пейджеры и почему

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Заинтересовался нынешней историей вопроса с пейджерами — где их еще используют. В Украине я в последний раз их видел в начале нулевых.

И в том же начале нулевых я гордо ходил с транком — это связь по рации для коммерческих абонентов. С помощью рации в редакции спокойно слушали милицию и скорую, выпрашивал я ее себе на походы на важные мероприятия со словами: "Надо будет срочно новость передать". Хотя мобильный телефон на тот момент у меня уже был — он сам размерами и антенной напоминал рацию. Но транк был еще больше, это хороший понт в те годы, еще он вызывал зубовный скрежет у сотрудников СБУ и милиции. А вот пейджеры…

Погуглил и узнал, что пейджеры до сих пор используют в тех областях, с которых они и начинали в шестидесятых, когда еще не было мобильной связи для всех.

В Украине продаются специальные пейджеры для сотрудников медучреждений, стоят они на сайте около 13 тысяч гривен. С их помощью рассылаются уведомления сотрудникам по всему больничному комплексу. Что-то из серии "Зайдите в 13-ю палату и спасите больного".

Передатчик, скорее всего, стоит в самой клинике.

Плюсом пейджеров для медиков называют то, что они, в отличие от мобильных, в силу технологий, не наводят помехи на дорогое медицинское оборудование и не мешают ему работать.

А еще в начале нулевых в США продавали такую вещь, как твейджеры — это к пейджеру прикрутили клавиатуру и передатчик — так можно было отвечать на сообщения.

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