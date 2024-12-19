Америка ждет человечков с Сатурна: почему в США поднялась истерия с неопознанными дронами
Америка охвачена ажиотажем по поводу неизвестных летающих дронов. Журналист Максим Войтенко по этому поводу вспоминает предыдущие аналогичные заокеанские психозы — от НЛО до китайских воздушных шаров, видя во всем этом что-то очень общее.
В Штатах новая повальная шиза. Появились неизвестные летающие дроны и о них пишут. На некоторых видео объекты, больше похожи на летающие тарелочки, сделанные в After Effects. Но тут делайте поправку на глаз человека, который сам немного занимался монтажом и чутка учился делать спецэффекты. Так что в голове сразу проносится, как этот эффект называется и в каком разделе меню он. Может, это мне и показалось и видео реальное.
Администрация Байдена говорит, что все нормально и это гражданские коммерческие дроны. Трамп призывает правительство раскрыть все тайны, и если что не так, дроны сбивать.
Лично я тут проблемы не вижу, но делайте поправку на психику, покореженную войной. Если эта штука безопасная, это не "мопед" и она не хочет меня убить, то пусть хоть круги нарезает над моим домом.
У американцев же включились классические заморочки, замешанные на штатовской конспирологии и склонности к теориям заговора.Важно
Почему это произошло только сейчас?
Может, какой-то очередной анонимус сделал соответствующий пост на Реддите.
Может, время пришло — и пора ждать человечков с Сатурна. Они ведут разведку перед тем, как прийти на инаугурацию к Фредовичу 20 января и лично его поздравить.
Пару лет назад было такое же сумасшествие по поводу воздушных шаров вокруг и над США, потом они оказались китайскими метеозондами, если не путаю. Летали много лет, пока их вдруг не заметили.
Была в свое время и мода на летающие тарелочки.
Теперь вот неопознанные дроны. В США была в свое время мулька с черными вертолетами. На них прилетают агенты ФБР и по приказу рептилоидов похищают тех, кто несет миру правду об оккупационном правительстве.
Так что, может быть, завтра некая "Кентукки дэйли стар" выдаст тру стори о похищении неравнодушной американки бандой пришельцев, которые высадились с БПЛА на заднем дворе ее домика.
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