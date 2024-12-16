Похожи на беспилотники: в США уже месяц замечают НЛО над Нью-Джерси (фото, видео)

По словам очевидцев, НЛО над Нью-Джерси нередко оставались неподвижными или передвигались с невероятной скоростью. Некоторые местные жители отмечали яркие огни и странные звуки, которые сопровождали эти неопознанные явления.

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Жители Нью-Джерси (США) уже месяц сообщают о странных объектах, наблюдаемых в небе. Очевидцы утверждают, что эти "НЛО" напоминают дроны, но значительно превосходят их по размеру и иногда ведут себя необычно. Об этом сообщает ABC News.

В конце прошлой недели инцидент с наблюдением НЛО над Нью-Джерси вызвал широкий отклик среди жителей и властей. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул и губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи призвали федеральные власти усилить меры по расследованию этих случаев.

Нло над Нью-Джерси: мистерия продолжается

Вечером в пятницу, 13 декабря, пилотируемые беспилотники или другие неопознанные объекты были замечены в небе над центральной частью штата. Случаи наблюдения возможных внеземных летательных аппаратов в этом регионе участились с ноября. Местные жители все больше волнуются за свою безопасность.

Особое внимание вызвало закрытие аэропорта Стюарт на один час в пятницу. По данным Федерального управления гражданской авиации, беспилотник был замечен около 21:30, что привело к приостановке рейсов. Сообщается, что это не повлияло на безопасность пассажиров.

Случаи наблюдения возможных внеземных летательных аппаратов в регионе участились с ноября Фото: X (Twitter)

Согласно свидетельствам очевидцев, объекты в небе часто парят неподвижно или перемещаются с высокой скоростью. Некоторые жители сообщали о ярких огнях и необычных звуках, исходящих от неопознанных объектов. Эти наблюдения усилили дискуссии о природе НЛО — являются ли они продвинутыми беспилотниками, ошибочно идентифицированными пилотируемыми самолетами или чем-то более загадочным.

Призыв к федеральному вмешательству

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила о необходимости принятия закона Counter-UAS Authority Security, Safety, Reauthorization Act, чтобы усилить контроль за беспилотниками и дать больше полномочий местным властям. Пока законопроект не принят, губернатор просит администрацию президента ввести дополнительные меры безопасности.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также выразил обеспокоенность и подчеркнул важность координации действий между штатами и федеральными агентствами.

"Случаи наблюдения над Нью-Джерси НЛО требуют всестороннего анализа и координации, чтобы гарантировать, что мы защищаем наших граждан и ключевые объекты инфраструктуры", — заявил он.

Некоторые жители замечани яркие огни в ночном небе Фото: X (Twitter)

Кроме того, представители Объединенного комитета начальников штабов подтвердили, что несколько случаев наблюдения НЛО произошли вблизи стратегически важных объектов, включая арсенал Пикатинни и военно-морскую базу Эрл. Издание отмечает, что хотя угрозы национальной безопасности не установлены, эти случаи привлекли внимание военных экспертов.

Власти надеются раскрыть тайну НЛО над Нью-Джерси и создать ясную картину, чтобы гарантировать безопасность жителей и критической инфраструктуры штатов.

Будущие шаги

Федеральное управление гражданской авиации продолжает расследование, параллельно усиливая ограничения для полетов беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов. Ведутся также дискуссии о необходимости внедрения новых технологий для отслеживания и идентификации НЛО в реальном времени.

Тем временем жители Нью-Джерси продолжают делиться своими наблюдениями и надеются, что властям удастся разгадать эту загадку в ближайшее время.

Напомним, Фокус писал о том, что Пентагон рассекретил отчет об активности НЛО за последний год. Ряд сообщений об НЛО имели тривиальное объяснение, а "внеземными объектами" чаще всего оказывались воздушные шары, птицы или беспилотники.

Также мы рассказывали, что эксперт раскрыл правду об известном инциденте с НЛО в Британии. Долгое время Рэндлшемский инцидент считался одним из самых загадочных в истории Британии. Однако уфологи и эксперты говорят, что он имеет более рациональное объяснение.