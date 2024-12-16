Схожі на безпілотники: у США вже місяць помічають НЛО над Нью-Джерсі (фото, відео)

За словами очевидців, НЛО над Нью-Джерсі нерідко залишалися нерухомими або пересувалися з неймовірною швидкістю. Деякі місцеві жителі помічали яскраві вогні й дивні звуки, які супроводжували ці непізнані явища.

Related video

Жителі Нью-Джерсі (США) вже місяць повідомляють про дивні об'єкти, які спостерігаються в небі. Очевидці стверджують, що ці "НЛО" нагадують дрони, але значно перевершують їх за розміром й іноді поводяться незвично. Про це повідомляє ABC News.

Наприкінці минулого тижня інцидент зі спостереженням НЛО над Нью-Джерсі викликав широкий резонанс серед жителів і влади. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул і губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі закликали федеральну владу посилити заходи з розслідування цих випадків.

Нло над Нью-Джерсі: містерія триває

Увечері в п'ятницю, 13 грудня, пілотовані безпілотники або інші непізнані об'єкти були помічені в небі над центральною частиною штату. Випадки спостереження можливих позаземних літальних апаратів у цьому регіоні почастішали з листопада. Місцеві жителі дедалі більше хвилюються за свою безпеку.

Особливу увагу викликало закриття аеропорту Стюарт на одну годину в п'ятницю. За даними Федерального управління цивільної авіації, безпілотник був помічений приблизно о 21:30, що призвело до припинення рейсів. Повідомляється, що це не вплинуло на безпеку пасажирів.

Випадки спостереження можливих позаземних літальних апаратів у регіоні почастішали з листопада Фото: X (Twitter)

Згідно зі свідченнями очевидців, об'єкти в небі часто ширяють нерухомо або переміщаються з високою швидкістю. Деякі жителі повідомляли про яскраві вогні і незвичайні звуки, що виходять від непізнаних об'єктів. Ці спостереження посилили дискусії про природу НЛО — чи є вони просунутими безпілотниками, помилково ідентифікованими пілотованими літаками, чи чимось більш загадковим.

Заклик до федерального втручання

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокул заявила про необхідність ухвалення закону Counter-UAS Authority Security, Safety, Reauthorization Act, щоб посилити контроль за безпілотниками і дати більше повноважень місцевій владі. Поки законопроєкт не ухвалено, губернатор просить адміністрацію президента запровадити додаткові заходи безпеки.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також висловив занепокоєння і наголосив на важливості координації дій між штатами й федеральними агентствами.

"Випадки спостереження над Нью-Джерсі НЛО вимагають всебічного аналізу і координації, щоб гарантувати, що ми захищаємо наших громадян і ключові об'єкти інфраструктури", — заявив він.

Деякі жителі помітили яскраві вогні в нічному небі Фото: X (Twitter)

Крім того, представники Об'єднаного комітету начальників штабів підтвердили, що кілька випадків спостереження НЛО сталися поблизу стратегічно важливих об'єктів, включно з арсеналом Пікатінні та військово-морською базою Ерл. Видання зазначає, що хоча загрози національній безпеці не встановлено, ці випадки привернули увагу військових експертів.

Влада сподівається розкрити таємницю НЛО над Нью-Джерсі й створити ясну картину, щоб гарантувати безпеку жителів і критичної інфраструктури штатів.

Майбутні кроки

Федеральне управління цивільної авіації продовжує розслідування, паралельно посилюючи обмеження для польотів безпілотників поблизу аеропортів і військових об'єктів. Ведуться також дискусії про необхідність впровадження нових технологій для відстеження та ідентифікації НЛО в реальному часі.

Тим часом жителі Нью-Джерсі продовжують ділитися своїми спостереженнями і сподіваються, що владі вдасться розгадати цю загадку найближчим часом.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Пентагон розсекретив звіт про активність НЛО за останній рік. Низка повідомлень про НЛО мали тривіальне пояснення, а "позаземними об'єктами" найчастіше виявлялися повітряні кулі, птахи або безпілотники.

Також ми розповідали, що експерт розкрив правду про відомий інцидент з НЛО в Британії. Довгий час Рендлшемський інцидент вважався одним із найзагадковіших в історії Британії. Однак уфологи та експерти кажуть, що він має більш раціональне пояснення.