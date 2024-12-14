В небе над США заметили НЛО: Трамп призывает сбивать объекты (видео)

Белый Дом и спецслужбы уверяют, что неизвестные объекты не представляют угрозы для граждан. Дональд Трамп призывает представителей правительства рассекретить, кто стоит за этими полетами.

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В американском штате Нью-Джерси начали заявлять, что полеты неизвестных объектов преимущественно ночью, которые вызывают у местных беспокойство и непонимание. Об этом пишет издание AP.

По данным журналистов, за последнее время похожие объекты, которые напоминают БпЛА. Также такие объекты зафиксировали над Бронксом в Нью-Йорке, в штатах Коннектикут, Вирджиния и Мэриленд. Очевидцы говорят, что эти дроны гораздо больше по размерам, чем обычные коммерческие.

В Министерстве внутренней безопасности США рассказали ABC News, что не знают, кто именно управляет этими беспилотниками. В то же время заверили, что эти объекты "не представляют опасности для общественности или национальной безопасности".

В Белом Доме сообщили, что большинство из замеченных летательных аппаратов на самом деле являются пилотируемыми и также не несут угрозы для гражданских. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также заявило, что люди замечают дроны в небе, поскольку их использование становится "более популярным". В управлении также отвергают угрозу этих беспилотников для национальной безопасности.

В то же время политики и ряд конгрессменов говорят, что за запусками этих беспилотников могут стоять Китай или Иран. Похожее мнение высказывает избранный президент США Дональд Трамп.

"Загадочные беспилотные летательные аппараты по всей стране. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. Иначе — сбивайте их!", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Фокус писал о том, что Пентагон рассекретил отчет об активности НЛО за последний год. Ряд сообщений об НЛО имели тривиальное объяснение, а "внеземными объектами" чаще всего оказывались воздушные шары, птицы или беспилотники.

Также мы рассказывали, что эксперт раскрыл правду об известном инциденте с НЛО в Британии. Долгое время Рэндлшемский инцидент считался одним из самых загадочных в истории Британии. Однако уфологи и эксперты говорят, что он имеет более рациональное объяснение.