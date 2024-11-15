Более 700 сообщений: Пентагон рассекретил отчет об активности НЛО

Ряд сообщений об НЛО имели тривиальное объяснение, а "внеземными объектами" чаще всего оказывались воздушные шары, птицы или беспилотники.

Управление Пентагона по изучению НЛО (AARO) получило более 700 сообщений о возможном появлении неопознанных объектов. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на данные рассекреченного отчета.

Ведомство сообщило, что за период с 1 мая 2023 года до 1 июня 2024 года поступило 757 сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP). За вышеуказанный период времени 485 сообщений касались неопознанных аномальных явлений, остальные — за ранее незафиксированные случаи 2021-го и 2022 годов.

С мая 2023 года по июнь 2024 года AARO зафиксировало только 118 случаев. Тогда за НЛО принимали воздушные шары, птиц и беспилотники, а еще 174 сообщения проходят процедуру проверки. В то же время в AARO расследуют в общей сложности 1 652 эпизода, и в отчете ведомства говорится о том, что оно "не обнаружило никаких доказательств существования внеземных существ, активности или технологий".

"Аномалии определенно есть, но мы не смогли установить связь с внеземными явлениями", — сказал директор AARO Джон Кослоски на брифинге для медиа.

Чиновники подчеркивают, что увеличение количества случаев объясняется высокой активностью граждан и частым предоставлением информации, а AARO будет проводить больше разъяснительной работы среди населения, чтобы свидетели и другие лица не повторяли информацию об эпизодах, которые имеют вполне тривиальное объяснение.

В то же время СМИ отмечает, что доклад AARO появился лишь через день после того, как один из подкомитетов Конгресса США заслушал свидетелей по этим вопросам. Ряд бывших военных, журналистов и специалистов утверждает, что власти якобы "скрывают доказательства существования внеземных технологий", которые уже имеет ряд других государств. Также заслушанные в Конгрессе говорили, что правительство имеет ряд "секретных программ", за время существования которых удалось получить высококачественные изображения неустановленных воздушных объектов (UAP).

Однако директор AARO заявил, что ведомство не владеет данными о передовых возможностях других или прорывных аэрокосмических технологиях. Он указывает, что UAP с прорывными технологиями остаются загадкой, так как они находятся "вне современного уровня возможностей и того, чего мы можем достичь в ближайшие пару лет".

"Нам необходимо убедиться, что мы защищаем конфиденциальные источники, методы, уязвимые места. Даже если существование UAP не является чем-то секретным по сути своей, мы должны защищать эту информацию, когда AARO получает эти интересные дела", — подытожил официальный представитель Пентагона.

Напомним, Фокус писал о том, как свидетели рассказали об НЛО над Зоной 51. Рассказы очевидцев, которым удавалось зафиксировать полеты НЛО на камеры обычных телефонов, перекликаются с сообщениями ВВС США.

Также мы рассказывали о том, как в США ищут обломки космических кораблей инопланетян. Бывший глава специального отдела Пентагона по изучению НЛО заявил, что секретная программа предназначена для поиска потенциальных инопланетных технологий в случае крушения неопознанного объекта.