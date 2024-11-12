Всегда кружат над военными базами: свидетели рассказали об НЛО над Зоной 51 (видео)

Рассказы очевидцев, которым удавалось зафиксировать полеты НЛО на камеры обычных телефонов, перекликаются с сообщениями ВВС США.

Свидетели из Лас-Вегаса и других городов в американском штате Невада рассказывают и показывают видео с целыми стаями НЛО, которые всегда кружат над ключевыми военными объектами США. И особенно над Зоной 51, строго засекреченным объектом Военно-воздушных сил США на Испытательном и тренировочном полигоне Невады на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Об этом пишет Daily Mail.

НЛО в Неваде

Очевидец из района Лас-Вегаса рассказал о светящемся кубическом объекте и утверждает, что наблюдал подобные странные воздушные огни в этом районе "более 100 раз" с июня 2020 года, добавив, что эти объекты "всегда направляются в сторону базы ВВС Неллис".

База Неллис в Неваде и ее обширный комплекс примерно в 100 км к северо-западу от Вегаса, включая совершенно секретную Зону 51, ныне легендарную в кругах любителей НЛО, судя по всему, подвергались вторжениям летательных аппаратов, подобных тем, которые преследовали ВВС в Вирджинии.

В течение как минимум 17 ночей в декабре прошлого года в строго ограниченном воздушном пространстве над объединенной базой Лэнгли-Юстис в Вирджинии были замечены рои шумных небольших НЛО, "перемещавшихся на высокой скорости" и излучавших" мигающие красные, зеленые и белые огни".

Жители Лас-Вегаса опубликовали видео, подтверждающие, что они тоже видели НЛО, которые равномерно светились, а не мигали, как самолет, или как спутник.

Другой свидетель, задокументировавший случай от 4 сентября 2024 года из собственного 60-дневного опыта наблюдения за странными огнями, надеялся, что его признание поможет получить ответы.

"Я живу примерно в 20 км от Неллис. Последние два месяца, каждую ночь, я видел, как происходило множество разных вещей. Просто интересно, что это такое", — сказал он. Очевидец также отметил, что жил рядом с аэропортом и хорошо знает, как "ведут себя" самолеты и вертолеты.

Генерал Глен ВанХерк из Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обратился к министру обороны США с просьбой санкционировать установку целого комплекса электронных средств подслушивания, чтобы разобраться в том, что происходит.

Генерал, возглавлявший операцию по уничтожению печально известного китайского аэростата-шпиона в феврале 2023 года, описал волну "роя дронов" в Лэнгли как не похожую ни на одну другую, о которой сообщалось ранее.

А выступая в марте этого года в сенатском комитете по вооруженным силам, преемник генерала ВанХерка на посту главы NORAD, генерал ВВС Грегори Гийо, сообщил законодателям, что НЛО над американскими базами видят все чаще.

"Я не был готов к такому количеству вторжений, которое мне довелось увидеть", — признался генерал Гийо.

Хотя все новые свидетели наблюдений НЛО вблизи Неллиса были гражданскими лицами, работавшими с камерами обычных телефонов, а не с военными радарами, инфракрасными датчиками и технологиями получения изображений НАСА, развернутыми в Лэнгли, их сообщения перекликаются с сообщениями ВВС.

"Они мигали странно, не так, как обычные навигационные огни", — сообщил один из очевидцев в своем сообщении для приложения по наблюдению за НЛО, разработанного стартапом Enigma Labs.

НЛО в Неваде

По его словам, во время этой встречи 16 апреля 2024 года НЛО "были красного цвета" и "двигались очень близко друг к другу".

Еще один свидетель рассказал, что у базы Неллис летал НЛО, светившийся оранжевым светом. Объект пульсировал огнями и зависал на одном месте.

Другой свидетель, задокументировавший событие 21 ноября 2023 года, заявил, что видел объект, который выглядел обманчиво одноцветным, пока они не пересмотрели видео.

"Если вы увеличите масштаб записи несколько раз, то увидите, что объект имеет круглую форму, вращается и он разноцветный", — так они описали ее Enigma.

Оба свидетеля из Вегаса заявили, что видели нечто неподалеку от авиабазы ​​Неллис.

"Обычно наблюдения вблизи таких баз, как Неллис и Зона 51, где испытывается множество экспериментальных самолетов, считаются признаками передовых технологий, находящихся в стадии разработки", — рассказал журналистам Daily Mail консультант Enigma Labs Алехандро Рохас.

Также некоторые считают, что загадочные огни в небе над военными базами США – это вражеские дроны, которые ведут разведку.

Напомним, в новом документальном фильме Netflix Investigation Alien журналист и уфолог Джордж Кнапп вместе с командой зафиксировали на видео загадочный объект, вероятно НЛО, который сначала завис в ночном небе, а затем погрузился в воды Ла-Манша вблизи французского побережья в Нормандии.