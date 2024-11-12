Завжди кружляють над військовими базами: свідки розповіли про НЛО над Зоною 51 (відео)

Розповіді очевидців, яким вдавалося зафіксувати польоти НЛО на камери звичайних телефонів, перегукуються з повідомленнями ВПС США.

Свідки з Лас-Вегаса та інших міст в американському штаті Невада розповідають і показують відео з цілими зграями НЛО, які завжди кружляють над ключовими військовими об'єктами США. І особливо над Зоною 51, суворо засекреченим об'єктом Військово-повітряних сил США на Випробувальному і тренувальному полігоні Невади на південному березі сухого солоного озера Грум-Лейк. Про це пише Daily Mail.

НЛО в Неваді

Очевидець із району Лас-Вегаса розповів про кубічний об'єкт, що світиться, і стверджує, що спостерігав подібні дивні повітряні вогні в цьому районі "більше ніж 100 разів" із червня 2020 року, додавши, що ці об'єкти "завжди прямують у бік бази ВПС Нелліс".

База Нелліс у Неваді та її великий комплекс приблизно за 100 км на північний захід від Вегаса, включно з цілком секретною Зоною 51, нині легендарною в колах шанувальників НЛО, зважаючи на все, піддавалися вторгненням літальних апаратів, подібних до тих, що переслідували ВПС у Вірджинії.

Протягом щонайменше 17 ночей у грудні минулого року в суворо обмеженому повітряному просторі над об'єднаною базою Ленглі-Юстіс у Вірджинії помітили рої галасливих невеликих НЛО, "які "переміщалися на високій швидкості" та випромінювали" миготливі червоні, зелені та білі вогні".

Жителі Лас-Вегаса опублікували відео, які підтверджують, що вони теж бачили НЛО, які рівномірно світилися, а не блимали, як літак, або як супутник.

Інший свідок, який задокументував випадок від 4 вересня 2024 року з власного 60-денного досвіду спостереження за дивними вогнями, сподівався, що його зізнання допоможе отримати відповіді.

"Я живу приблизно за 20 км від Нелліс. Останні два місяці, щоночі, я бачив, як відбувалося безліч різних речей. Просто цікаво, що це таке", — сказав він. Очевидець також зазначив, що жив поруч з аеропортом і добре знає, як "поводяться" літаки і вертольоти.

Генерал Глен ВанГерк із Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) звернувся до міністра оборони США з проханням санкціонувати встановлення цілого комплексу електронних засобів підслуховування, щоб розібратися в тому, що відбувається.

Генерал, який очолював операцію зі знищення сумнозвісного китайського аеростата-шпигуна в лютому 2023 року, описав хвилю "рою дронів" у Ленглі як таку, що не схожа на жодну іншу, про яку повідомлялося раніше.

А виступаючи в березні цього року в сенатському комітеті зі збройних сил, наступник генерала ВанГерка на посаді глави NORAD, генерал ВПС Грегорі Гійо, повідомив законодавцям, що НЛО над американськими базами бачать дедалі частіше.

"Я не був готовий до такої кількості вторгнень, яку мені довелося побачити", — зізнався генерал Гійо.

Хоча всі нові свідки спостережень НЛО поблизу Нелліса були цивільними особами, які працювали з камерами звичайних телефонів, а не з військовими радарами, інфрачервоними датчиками і технологіями отримання зображень НАСА, розгорнутими в Ленглі, їхні повідомлення перегукуються з повідомленнями ВПС.

"Вони блимали дивно, не так, як звичайні навігаційні вогні", — повідомив один з очевидців у своєму повідомленні для додатка зі спостереження за НЛО, розробленого стартапом Enigma Labs.

НЛО в Неваді

За його словами, під час цієї зустрічі 16 квітня 2024 року НЛО "були червоного кольору" і "рухалися дуже близько один до одного".

Ще один свідок розповів, що біля бази Нелліс літав НЛО, який світився помаранчевим світлом. Об'єкт пульсував вогнями і зависав на одному місці.

Інший свідок, який задокументував подію 21 листопада 2023 року, заявив, що бачив об'єкт, який виглядав оманливо одноколірним, поки вони не переглянули відео.

"Якщо ви збільшите масштаб запису кілька разів, то побачите, що об'єкт має круглу форму, обертається і він різнокольоровий", — так вони описали її Enigma.

Обидва свідки з Вегаса заявили, що бачили щось неподалік від авіабази Нелліс.

"Зазвичай спостереження поблизу таких баз, як Нелліс і Зона 51, де випробовується безліч експериментальних літаків, вважаються ознаками передових технологій, які перебувають у стадії розробки", — розповів журналістам Daily Mail консультант Enigma Labs Алехандро Рохас.

Також дехто вважає, що загадкові вогні в небі над військовими базами США — це ворожі дрони, які ведуть розвідку.

Нагадаємо, у новому документальному фільмі Netflix Investigation Alien журналіст і уфолог Джордж Кнапп разом із командою зафіксували на відео загадковий об'єкт, імовірно НЛО, який спочатку завис у нічному небі, а потім занурився у води Ла-Маншу поблизу французького узбережжя в Нормандії.