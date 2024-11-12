НЛО погрузилось под воду в Ла-Манше: документалисты увидели странный зеленый шар (фото)

Подводный археолог Рори Кремер с 20-летним опытом не смог объяснить это явление. По его словам, ни один из известных ему объектов, созданных человеком, не имеет подобных характеристик.

В новом документальном фильме Netflix Investigation Alien журналист и уфолог Джордж Кнапп вместе с командой зафиксировали на видео загадочный объект, вероятно НЛО, который сначала завис в ночном небе, а затем погрузился в воды Ла-Манша вблизи французского побережья в Нормандии. Об этом пишет Daily Star.

Эпизод произошел во время съемок с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). В кадре виден яркий световой объект, который сначала неподвижно висел в воздухе, а затем стремительно ушел под воду. Следующей ночью, когда вся команда, кроме одного оператора, спала, загадочный свет снова появился и был зафиксирован на камеру во время погружения в воду.

Подводный археолог Рори Кремер, который имеет более 20 лет опыта, признал, что не может объяснить это явление.

"Это не сигнальная ракета, потому что от нее нет дыма. Что это вообще может быть?" — задумался он.

На кадрах видно, как световой объект сначала зависает, а затем медленно опускается к поверхности воды и исчезает под ней.

"Не может быть, что он ушел в воду", — удивляется Джордж Кнапп.

Археолог подтвердил, что ни один из известных ему объектов, созданных человеком, не имеет подобных характеристик.

"Он под водой. У меня нет ответов — у вас есть?" — спросил Кремер своих коллег.

Фото: Netflix

Джордж Кнапп предположил, что загадочный объект может быть связан с подводной базой.

"Ты думаешь, там внизу есть база?" — обратился он к Кремеру.

Археолог согласился, что это вполне возможно, хотя конкретных доказательств пока нет.

Документальный фильм "Investigation Alien" обещает стать сенсацией, ведь представленные в нем кадры и комментарии экспертов задают больше вопросов, чем дают ответов, а снятый объект остается загадкой для науки и уфологии.

Напомним, в американском штате Индиана над авиабазой ВВС США Гриссом местные видели неизвестные огни, и многие предположили, что это были НЛО.

Министерство обороны Великобритании создало секретную группу для расследования случаев наблюдения НЛО в 1950-х годах.