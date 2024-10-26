Военные огни или НЛО: свидетели сняли неизвестные объекты над авиабазой в США (видео)

В штате Индиана местные видели неизвестные огни, и многие из них считают, что это были НЛО. Однако мнения экспертов разошлись — одни поддержали это мнение, а другие предлагают более рациональное объяснение.

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Десятки местных жителей сообщили, что видели таинственные огни в небе над авиабазой ВВС США Гриссом, расположенной в американском штате Индиана, а кто-то даже нашел огромный прямоугольный основной корабль, пишет издание Daily Star.

Видео с загадочными шарами

Рои сияющих шаров напугали жителей, которые видели их и сняли соответствующие видео. Один из свидетелей спросил: "Что это такое? Я думаю, что это — НЛО, и мне действительно будет трудно заснуть после увиденного".

Медиа отмечает, что на следующее утро свидетель с помощью доплеровского метеорологического радара нашел в небе "огромный прямоугольник" длиной в 35 км. В анонимном отчете в Национальный центр сообщений об НЛО утверждалось, что этот объект якобы оставил след протяженностью 250 км.

"За эти годы мы видели много радарных аномалий, которые легко объяснить, но никогда не видели огромного прямоугольника с четко выраженной паровой ударной волной и следом. Судя по размеру изображения, длина прямоугольника была примерно 35 км", — заявили в центре.

Алехандро Рохас, который занимается наблюдением НЛО для технологического стартапа Enigma Labs, отметил, что эти шары похожи "на военные огни". Он убежден, что доказательством этому являются вспышки, которые идут постепенной цепочкой, а затем "последовательно загораются и исчезают".

Эксперт по уфологии и многолетний бывший пресс-секретарь Mutual UFO Network сказал медиа, что собственными глазами видел, как жутко выглядели эти вспышки в темноте.

"Я живу в районе Финикса, штат Аризона, и мне часто сбрасывают видео с такими сигнальными ракетами, которые часто приходилось самому видеть на полигоне ВВС "Барри Голдуотер". Конечно, их также часто путают с НЛО, что мне медиа звонят, чтобы попросить о комментарии".

СМИ пишет, что представитель авиабазы Гриссом поставил под сомнение теорию неназванного эксперта и заявил, что на авиабазе присутствуют самолеты KC-135 Stratotankers [большой самолет-заправщик Boeing], и подчеркнул, что такие машины "не имеют сигнальных ракет".

Медиа добавляет, что в последнее время похожие "объекты" также замечали возле военных объектов в Ленгли-Юстис, штат Вирджиния. Тамошние чиновники сообщили, что видели "мигающие красные, зеленые и белые огни", которые "двигались с большой скоростью".

Напомним, Фокус сообщал о том, что Пентагон раскрыл "правду" о том, посещали ли нашу планету НЛО. По данным Минобороны США, на сегодня не выявлено ни одного случая посещения инопланетянами нашей планеты.

Также мы писали о заявлении адвоката, который говорит, что инопланетяне имеют базы на Земле и знает места их баз. Он утверждал, что правительство США скрывает факты реальных встреч с внеземными существами.