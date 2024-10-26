Військові вогні чи НЛО: свідки зафільмували невідомі об'єкти над авіабазою в США (відео)

В штаті Індіана місцеві бачили невідомі вогні, і багато хто з них вважає, що це були НЛО. Однак думки експертів розійшлися — одні підтримали цю думку, а інші пропонують більш раціональне пояснення.

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Десятки місцевих жителів повідомили, що бачили таємничі вогні в небі над авіабазою ВПС США Ґріссом, що розташована в американському штаті Індіана, а хтось навіть знайшов величезний прямокутний основний корабель, пише видання Daily Star.

Відео з загадковими кулями

Рої куль, які сяяли, налякали мешканців, які бачили їх та зняли відповідні відео. Один зі свідків запитав: "Що це таке? Я думаю, що це — НЛО, і мені справді буде важко заснути після побаченого".

Медіа зазначає, що наступного ранку свідок за допомогою доплерівського метеорологічного радара знайшов у небі "величезний прямокутник" завдовжки у 35 км. В анонімному звіті до Національного центру повідомлень про НЛО стверджувалося, що цей об'єкт нібито лишив слід протяжністю 250 км.

"За ці роки ми бачили багато радарних аномалій, які легко пояснити, але ніколи не бачив величезного прямокутника з чітко вираженою паровою ударною хвилею та слідом. Судячи з розміру зображення, довжина прямокутника була приблизно 35 км", — заявили в центрі.

Алехандро Рохас, який займається спостереженням НЛО для технологічного стартапу Enigma Labs, відзначив, що ці кулі схожі "на військові вогні". Він переконаний, що доказом цьому є спалахи, які йдуть поступовим ланцюжком, а потім "послідовно загоряються та зникають".

Експерт з уфології та багаторічний колишній прессекретар Mutual UFO Network сказав медіа, що на власні очі бачив, як моторошно виглядали ці спалахи у темряві.

"Я живу в районі Фінікса, штат Арізона, і мені часто скидають відео з такими сигнальними ракетами, які часто доводилося самому бачити на полігоні ВПС "Баррі Голдвотер". Звичайно, їх також часто плутають з НЛО, що мені медіа телефонують, аби попросити про коментар".

ЗМІ пише, що представник авіабази Ґріссом поставив під сумнів теорію неназваного експерта і заявив, що на авіабазі присутні літаки KC-135 Stratotankers [великий літак-заправник Boeing], і підкреслив, що такі машини "не мають сигнальних ракет".

Медіа додає, що останнім часом схожі "об'єкти" також помічали біля військових об’єктів у Ленглі-Юстіс, штат Вірджинія. Тамтешні чиновники повідомили, що бачили "миготливі червоні, зелені та білі вогні", які "рухалися з великою швидкістю".

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, що Пентагон розкрив "правду" про те, чи відвідували нашу планету НЛО. За даними Міноборони США, на сьогодні не виявлено жодного випадку відвідування інопланетянами нашої планети.

Також ми писали про заяву адвоката, який каже, що інопланетяни мають бази на Землі та знає місця їх баз. Він стверджував, що уряд США приховує факти реальних зустрічей із позаземними істотами.