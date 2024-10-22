Знає їхнє місцезнаходження: адвокат заявив, що інопланетяни мають бази на Землі (фото)

Денні Шихан раніше стверджував, що уряд його країни приховує факти реальних зустрічей із позаземними істотами. Цього разу він заявив, що знає, де розташовані їхні бази.

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Адвокат Денні Шихан зі США, відомий розкриттям подробиць про НЛО і візити інопланетян, стверджує, що знає про місцезнаходження щонайменше двох баз прибульців на Землі. Про це пише Daily Star.

Останніми роками чоловік допомагав надавати докази ймовірного приховування урядом США реальних зустрічей із позаземними істотами. Під час нового інтерв'ю, ролик якого став вірусним у соціальних мережах, Шихан розкрив ще одну таємницю, цього разу про розташування інопланетних баз на Землі.

"Є бази тут, на нашій планеті. Багато з них розташовані високо в пустельних районах, у горах, куди мало хто добирається, і під водою. У Тихому океані є велика база, яка, як ми практично впевнені, існує біля острова Баха — між Бахою і островом Гваделупа. Потенційно за всім ведеться спостереження, і в нас є сотні відеозаписів, на яких зафіксовано машини, що прибувають і вибувають із цього місця. У нашому державному апараті національної безпеки є люди, які знають, що це правда. І зараз вони фактично займаються тим, що намагаються збити ці НЛО і захопити в полон тих, хто керує ними. Це надзвичайно небезпечна ситуація", — сказав він.

Денні Шихан раніше стверджував, що уряд його країни приховує факти реальних зустрічей із позаземними істотами Фото: Reddit

Повний текст виступу був опублікований Інститутом нової парадигми в соціальних мережах у рамках "Дня глобального дискурсу 2024". Далі він заявив, що "феномен НЛО реальний".

"Вони перевозять живих органічних істот з іншої планети в нашій галактиці або з іншого виміру... Вони прилітають і відлітають з нашої планети, і так було вже деякий час", — додав адвокат.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.