Шокуючі кадри: чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати (фото)

Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

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Мешканець невеликого містечка Чото (штат Монтана, США) зняв непізнаний летючий об'єкт (НЛО) і поділився приголомшливими кадрами, які змусили його дружину "плакати". Про це пише Daily Mail.

Як стверджується, обертовий і прикрашений низкою обертових вогнів об'єкт пролетів над крихітним містом Чото, де мешкає трохи більше ніж 1700 осіб.

У відеозаписах, а також у докладній розповіді про спостереження, опублікованій на форумі Reddit, ідеться про те, як чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор. Це сталося після того, як штат Монтана був названий "гарячою точкою" для спостережень НЛО.

"У п'ятницю, 6 вересня, ми з дружиною сиділи й дивилися на зірки — ми робимо це щовечора. Моя дружина сказала про падаючу зірку, що здалося мені дивним, адже якби це була вона, то в мене не було б часу на неї дивитися. Дерево поруч зі мною загороджувало напрямок, тому я встав і подивився, і в мене відпала щелепа", — написав автор під ніком PoneThePoon.

Подружжя спостерігало за нічним небом, коли помітило незвичайне сяйво Фото: Reddit

Чоловік побачив світло вдалині, яке, здавалося, оберталося в повітрі, і край того, що, судячи з усього, могло бути кораблем. За його словами, це видовище залишило його дружину в сльозах після того, як воно затрималося на кілька хвилин, а потім полетіло.

"Корабель здавався величезним, на відстані багатьох миль. Ми спостерігали за ним 2-3 хвилини, поки він продовжував відлітати, а потім він просто зник. Жодного шуму, його просто не стало", — згадує він, додаючи, що в нього було кілька миготливих вогнів, що обертаються, а також обертове оранжево-червоне світло внизу.

Повідомлення викликало великий ажіотаж серед користувачів форуму.

"Дійсно класні кадри. Гарне пояснення", "Похвально. Не дайте їм зникнути в безодні. Хороші кадри мають властивість нез'ясовно зникати", "Це могло б стати найкращим відео про НЛО, якби небо було трохи світлішим", "Розчаровує, але безумовно цікаво", — писали вони.

Видання зазначає, що походження і природа літального апарату залишаються невідомими. Інших повідомлень про це явище не надходило.

Раніше Фокус повідомляв, що люди помітили таємничу вогняну кулю в нічному небі. Загадковий об'єкт ще не ідентифікований, але найпоширеніші теорії включають метеор або космічне сміття, яке знову увійшло в атмосферу.

Також стало відомо, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.