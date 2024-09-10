Шокирующие кадры: мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать (фото)

Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

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Житель небольшого городка Чото (штат Монтана, США) заснял неопознанный летающий объект (НЛО) и поделился шокирующими кадрами, которое заставили его жену "плакать". Об этом пишет Daily Mail.

Как утверждается, вращающийся и украшенный рядом вращающихся огней объект пролетел над крошечным городом Чото, где проживает чуть более 1700 человек.

В видеозаписях, а также в подробном рассказе о наблюдении, опубликованном на форуме Reddit, говорится о том, как мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор. Это произошло после того, как штат Монтана был назван "горячей точкой" для наблюдений НЛО.

"В пятницу, 6 сентября, мы с женой сидели и смотрели на звезды — мы делаем это каждый вечер. Моя жена сказала о падающей звезде, что показалось мне странным, ведь если бы это была она, то у меня не было бы времени на нее смотреть. Дерево рядом со мной загораживало направление, поэтому я встал и посмотрел, и у меня отпала челюсть", — написал автор под ником PoneThePoon.

Супруги наблюдали за ночным небом, когда заметили необычное сияние Фото: Reddit

Мужчина увидел свет вдалеке, который, казалось, вращался в воздухе, и край того, что, судя по всему, могло быть кораблем. По его словам, это зрелище оставило его супругу в слезах после того, как оно задержалось на несколько минут, а затем улетело.

"Корабль казался огромным, на расстоянии многих миль. Мы наблюдали за ним 2-3 минуты, пока он продолжал улетать, а потом он просто исчез. Никакого шума, его просто не стало", — вспоминает он, добавляя, что у него было несколько мигающих и вращающихся огней, а также вращающийся оранжево-красный свет внизу.

Сообщение вызвало большой ажиотаж среди пользователей форума.

"Действительно классные кадры. Хорошее объяснение", "Похвально. Не дайте им исчезнуть в бездне. Хорошие кадры имеют свойство необъяснимо пропадать", "Это могло бы стать лучшим видео про НЛО, если бы небо было чуть светлее", "Разочаровывает, но определенно интересно", — писали они.

Издание отмечает, что происхождение и природа летательного аппарата остаются неизвестными. Других сообщений об этом явлении не поступало.

Ранее Фокус сообщал, что люди заметили таинственный огненный шар в ночном небе. Загадочный объект еще не идентифицирован, но наиболее распространенные теории включают метеор или космический мусор, вновь вошедший в атмосферу.

Также стало известно, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.