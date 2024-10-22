Знает их местонахождение: адвокат заявил, что инопланетяне имеют базы на Земле (фото)

Дэнни Шихан ранее утверждал, что правительство его страны скрывает факты реальных встреч с внеземными существами. На этот раз он заявил, что знает, где находятся их базы.

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Адвокат Дэнни Шихан из США, известный раскрытием подробностей об НЛО и визитах инопланетян, утверждает, что знает о местонахождении минимум двух баз пришельцев на Земле. Об этом пишет Daily Star.

В последние годы мужчина помогал предоставлять доказательства предполагаемого сокрытия правительством США реальных встреч с внеземными существами. Во время нового интервью, ролик которого стал вирусным в социальных сетях, Шихан раскрыл еще одну тайну, на этот раз о расположении инопланетных баз на Земле.

"Есть базы здесь, на нашей планете. Многие из них расположены высоко в пустынных районах, в горах, куда мало кто добирается, и под водой. В Тихом океане есть крупная база, которая, как мы практически уверены, существует у острова Баха — между Бахой и островом Гваделупа. Потенциально за всем ведется наблюдение, и у нас есть сотни видеозаписей, на которых запечатлены машины, прибывающие и убывающие из этого места. В нашем государственном аппарате национальной безопасности есть люди, которые знают, что это правда. И в настоящее время они фактически занимаются тем, что пытаются сбить эти НЛО и захватить в плен тех, кто управляет ими. Это чрезвычайно опасная ситуация", — сказал он.

Дэнни Шихан ранее утверждал, что правительство его страны скрывает факты реальных встреч с внеземными существами Фото: Reddit

Полный текст выступления был опубликован Институтом новой парадигмы в социальных сетях в рамках "Дня глобального дискурса 2024". Далее он заявил, что "феномен НЛО реален".

"Они перевозят живых органических существ с другой планеты в нашей галактике или из другого измерения… Они прилетают и улетают с нашей планеты, и так было уже некоторое время", — добавил адвокат.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

Также стало известно, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.