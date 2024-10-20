Після довгих досліджень: Пентагон розкрив "правду" про те, чи відвідували нашу планету НЛО

За даними Міністерства оборони США, на сьогодні не виявлено жодного випадку відвідування інопланетянами нашої планети.

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Це питання, яке цікавить усіх — чи ступали на Землю інопланетяни? Якщо одна організація і знає відповідь на це питання, то це Пентагон, і вердикт нарешті винесено. Про це пише видання Unilad.

Так, у Пентагоні відбулася пресконференція, на якій генерал-майор Пет Райдер відповів на запитання з деяких складних тем. Журналіст Джефф Шогол із Task & Purpose, військового новинного видання, ризикнув і доволі хитро вирішив, що скористається цією можливістю, щоб манівцем запитати, чи відвідували Землю інопланетяни.

Він сказав: "З огляду на новинний цикл, ви можете оголосити що завгодно про інопланетян або позаземне життя, і нікого це не хвилюватиме".

Отже, "правда" полягає в тому, що уряд США, орган, який стоїть за сумнозвісною Зоною 51, що, за чутками, багато знає про непізнані літаючі об'єкти, ніколи не стикався з інопланетним життям на Землі.

У 2022 році Міністерство оборони США створило Управління з вирішення аномалій у всіх областях (AARO), створене для вивчення одвічного питання про те, чи відвідували Землю інопланетяни.

Після завершення розслідування у звіті йшлося: "Сукупні результати всіх розслідувань USG (уряду США — Ред.) на сьогоднішній день не виявили жодного випадку UAP (непізнаних аномальних явищ, також відомих як НЛО — Ред.), які представляють собою позаземні технології".

У ньому також ішлося про те, що "справжні конфіденційні програми національної безпеки" були "помилково прийняті" за програми НЛО.

Далі в повідомленні йшлося: "У AARO немає доказів на користь історії про реверс-інжиніринг USG, наданих опитаними, і компанія змогла спростувати більшість тверджень опитаних".

"Отже, ось вам відповідь — тверде "ні"... на даний момент", — сказав він наприкінці.

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ повідомляли, що в Національній лабораторії США проаналізували металевий осколок на ознаки інопланетного матеріалу. Він був нібито частиною непізнаного аномального явища, яке впало на Землі наприкінці 1940-х років. Аналіз показав, що матеріал являє собою сплав магнію (Mg).