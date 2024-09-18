"Уламок інопланетного корабля" перевірили в Національній лабораторії США: опубліковано звіт

Експерти проаналізували металевий осколок на ознаки інопланетного матеріалу.

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Історія свідчить, що загадковий осколок був нібито частиною непізнаного аномального явища (UAP), яке впало на Землі ще наприкінці 1940-х років, пише IFLScience.

Цей дивний металевий осколок опинився в руках у організації To The Stars, яка займається полюванням на НЛО. Ще 2019 року один із представників організації заявляв, що в осколку було знайдено "екзотичні матеріали з НЛО". На думку прихильників теорії змови, уламок отриманий нібито з місця аварії НЛО в Розвеллі.

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Зовсім недавно Управління з вирішення аномалій у всіх областях (AARO), яке займається розслідуванням різного роду непізнаних аномальних явищ, попросило Окриджську національну лабораторію (ORNL) проаналізувати зразок матеріалу загадкового уламка. Результати цього аналізу були нещодавно опубліковані.

Аналіз показав, що матеріал являє собою сплав магнію (Mg). Здебільшого матеріал містить магній і цинк, але також у ньому присутні вісмут, свинець і сліди інших елементів.

Ентузіасти НЛО впевнені в незвичайних властивостях цього матеріалу, вони припускають, що він може функціонувати як терагерцовий хвилевід. Також вони стверджують, що матеріал могли використовувати інопланетяни для створення "антигравітаційних можливостей".

Хвилеводи — це металеві предмети, які можуть передавати електромагнітні хвилі. Одним із найпоширеніших прикладів є мікрохвильовка, яка використовує магнетрон для передачі хвиль у сам простір печі.

Конспірологи кажуть, якщо збільшити масштаб такого пристрою, можна отримати щось на кшталт терагерцового хвилеводу, який, можливо, зможе підіймати предмети в небо.

"ORNL провела оцінку зразка як такого, що має земне походження і не відповідає теоретичним вимогам для роботи як хвилевід терагерцового (ТГц) діапазону", — йдеться у висновку експертів.

Такий висновок було зроблено на основі оцінки елементарних і структурних характеристик матеріалу. Для того, щоб матеріал був придатним для використання як хвилевід, необхідно, щоб він складався з одного шару чистого вісмуту, затиснутого між шарами магнієвого сплаву.

У такій конфігурації вісмут міг би направляти терагерцові хвилі. Але в знайденому осколку конфігурація зовсім інша, зазначають експерти. По-перше, вісмут в осколку недостатньо чистий для поставлених цілей, а по-друге, між магнієм розташовується тільки кілька шарів вісмуту. Таке б серйозно вплинуло на працездатність теоретичного хвилеводу.

"Фізичні властивості зразка відповідають матеріалу земного походження", — підсумували автори дослідження.

Річ у тім, що якщо матеріал прилетів з іншої планети, тоді він має містити інше співвідношення ізотопів, відмінне від земних. Проведений же аналіз показав, що ізотопна сигнатура магнію і свинцю має цілком земне походження.

Нагадаємо, у NASA не можуть пояснити частину інцидентів з НЛО. Експерти з NASA і Пентагону вважають, що більшість НЛО мають земне походження, але деякі з них не піддаються поясненню.