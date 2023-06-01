У NASA не можуть пояснити частину інцидентів із НЛО: можливо, це справді інопланетяни

Експерти з NASA та Пентагону вважають, що більшість НЛО мають земне походження, але деякі з них пояснити неможливо.

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У середу, 31 травня, відбулися збори експертів із NASA та Міністерства оборони США, на яких були представлені чергові результати розслідування фактів появи невідомих аномальних явищ (НАЯ). Так тепер називають НЛО, хоча по суті, це ті самі явища, але в "новій обгортці". Експерти з NASA заявили, що на сьогодні є 800 фактів спостереження НАЯ, але від 16 до 40 випадків появи цих явищ досі неможливо пояснити. Тобто вони можуть не мати земного походження, але повніший звіт про нове розслідування спостережень аномальних явищ буде представлений лише в серпні 2023 року, пише Inverse.

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Експерти з NASA провели відкриті збори з представниками Пентагону та Федерального управління цивільної авіації США. Вкотре обговорювалися попередні результати розслідування фактів появи НАЯ, і хоча повний звіт буде представлено лише в серпні, вже відомі деякі дані.

У Пентагоні розслідуванням випадків появи НЛО займається особливий відділ — Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах під керівництвом Шона Кіркпатріка. За його словами, більшість НЛО спостерігають пілоти військових літаків, і ці явища з'являються або в безпосередній близькості до літаків, або ближче до кордону з космосом (на висоті від 80 до 100 км), або поруч із поверхнею морів і океанів.

Кіркпатрік заявив, що з приблизно 800 фактів спостереження за НЛО більша частина має земне походження, як показало розслідування. Тільки від 16 до 40 випадків появи НЛО можна дійсно вважати чимось аномальним, тому що їх поки не вдалося пояснити через брак даних, або ці дані недостатньо якісні.

Експерти з NASA заявили про те, що прилади на військових літаках налаштовані на спостереження за певними цілями, і вони не можуть дати чіткого уявлення про фізику об'єктів, що спостерігаються. Тому часто такі прилади показують, що попереду якийсь аномальний об'єкт, хоча насправді в ньому немає нічого незвичайного.

Експерти з NASA та Пентагону вважають, що більшість НЛО мають земне походження, але деякі з них не пояснюються Фото: скриншот

За словами Кіркпатріка, часто прилади літаків показують, що об'єкт рухається не згідно із законами фізики, але насправді він не враховує багато чинників довкілля. Те саме стосується й спостережень за раптовим входженням невідомого об'єкта у воду.

Тому експерти сходяться на думці, що неправильне налаштування приладів є одним із джерел появи повідомлень про аномальні об'єкти. Насправді часто прилади сприймають метеозонди за НЛО. Пілоти військових літаків не завжди знають про те, де й коли в повітря були запущені такі повітряні кулі та коли вони спускатимуться назад на землю.

Експерти з NASA вважають, що навіть найкращі прилади іноді можуть фіксувати земні явища як щось аномальне. Наприклад, під час досліджень космосу відомі випадки, коли прилади, що вивчають такі явища як швидкі радіоспалахи (потужні викиди енергії в далекому космосі, які фіксуються в радіодіапазоні), показували їх існування, хоча насправді десь поряд була ввімкнена мікрохвильова піч. У NASA заявили про те, що іноді вчені також неправильно налаштовують свої датчики, і вони можуть показати щось аномальне в космосі, але це явище має звичайне пояснення.

Але спільне розслідування Пентагону та NASA щодо тих кількох відсотків, що залишилися, поки що справді аномальних явищ триває. Експерти з Управління аналізу аномалій у всіх середовищах сподіваються, що до серпня, коли вони представлять свій новий звіт про НЛО, ситуація більше проясниться. Можливо, ті від 16 до 40 випадків також отримають статус земних явищ. Або вони так і залишаться аномальними та зможуть претендувати на статус чогось позаземного.

Щодо інопланетян, то нещодавно Фокус писав про думку одного з американських учених, який вважає, що представники позаземних цивілізацій відвідували Землю. І є ймовірність того, що вони все ще перебувають на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що інші американські вчені вважають, що поряд із Землею літають космічні апарати позаземних цивілізацій разом із астероїдами, які також прилетіли з далекого космосу.