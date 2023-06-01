В NASA не могут объяснить часть инцидентов с НЛО: возможно, это действительно инопланетяне

Эксперты из NASA и Пентагона считают, что большинство НЛО имеют земное происхождение, но некоторые из них не поддаются объяснению.

Related video

В среду, 31 мая, состоялось собрание экспертов из NASA и Министерства обороны США, на котором были представлены очередные результаты расследования фактов появления неопознанных аномальных явлений (НАЯ). Так теперь называют НЛО, хотя по сути, это одни и те же явления, но в "новой обертке". Эксперты из NASA заявили, что на сегодня имеется 800 фактов наблюдения НАЯ, но от 16 до 40 случаев появления этих явлений до сих пор невозможно объяснить. То есть они могут не иметь земного происхождения, но более полный отчет о новом расследовании наблюдений аномальных явлений будет представлен только в августе 2023 года, пишет Inverse.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эксперты из NASA провели открытое собрание с представителями Пентагона и Федерального управления гражданской авиации США. В который раз обсуждались предварительные результаты расследования фактов появления НАЯ и, хотя полный отчет будет представлен только в августе, уже известны некоторые данные.

В Пентагоне расследованием случаев появления НЛО занимается особый отдел — Управление по анализу аномалий во всех средах под руководством Шона Киркпатрика. По его словам, большинство НЛО наблюдают пилоты военных самолетов и эти явления появляются либо в непосредственной близости к самолетам, либо ближе к границе с космосом (на высоте от 80 до 100 км), либо же рядом с поверхностью морей и океанов.

Киркпатрик заявил, что из примерно 800 фактов наблюдения за НЛО, большая часть из них имеет земное происхождение, как показало расследование. Только от 16 до 40 случаев появления НЛО можно действительно считать чем-то аномальным, потому как их пока не удалось объяснить из-за недостатка данных либо же эти данные недостаточно качественные.

Эксперты из NASA заявили о том, что приборы на военных самолетах настроены на наблюдение за определенными целями и они не могут дать четкое представление о физике наблюдаемых объектов. Поэтому часто такие приборы показывают, что впереди находится какой-то аномальный объект, хотя на самом деле в нем нет ничего необычного.

Эксперты из NASA и Пентагона считают, что большинство НЛО имеют земное происхождение, но некоторые из них не поддаются объяснению Фото: скриншот

По словам Киркпатрика, часто приборы самолетов показывают, что объект двигается не согласно законам физики, но на самом деле он не учитывает много факторов окружающей среды. То же самое касается и наблюдений за внезапным вхождением неизвестного объекта в воду.

Поэтому эксперты сходятся во мнении, что неправильная настройка приборов является одним из источников появления сообщений об аномальных объектах. На самом деле часто приборы принимают метеозонды за НЛО. Пилоты военных самолетов не всегда знают о том, где и когда в воздух были запущены такие воздушные шары и когда они будут спускаться обратно на землю.

Эксперты из NASA считают, что даже самые лучшие приборы иногда могут фиксировать земные явления, как нечто аномальное. Например, во время исследований космоса известны случаи, когда приборы, изучающие такие явления как быстрые радиовсплески (мощные выбросы энергии в далеком космосе, которые фиксируются в радиодиапазоне) показывали их существование, хотя на самом деле где-то рядом была включена микроволновка. В NASA заявили о том, что иногда ученые также неправильно настраивают свои датчики и они могут показать нечто аномальное в космосе, но это явление имеет обычное объяснение.

Но совместное расследование Пентагона и NASA касательно тех оставшихся нескольких процентов пока что действительно аномальных явлений продолжается. Эксперты из Управления по анализу аномалий во всех средах надеются к августу, когда они представят свой новый отчет об НЛО, ситуация более проясниться. Возможно те от 16 до 40 случаев также получат статус земных явлений. Или же они так и останутся аномальными и смогут претендовать на статус чего-то внеземного.

Что касается инопланетян, то недавно Фокус писал о мнении одного из американских ученых, который считает, что представители внеземных цивилизаций посещали Землю. И существует вероятность того, что они все еще находятся на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что другие американские ученые считают, что рядом с Землей летают космические аппараты внеземных цивилизаций вместе с астероидами, которые также прилетели из далекого космоса.