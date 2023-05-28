100% были здесь: профессор из Стэнфорда рассказал, как и когда пришельцы посещали Землю (видео)

Доктор Гарри Нолан считает, что инопланетяне были на нашей планете давно и, похоже, все еще остаются здесь.

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Профессор из Стэнфорда, доктор Гарри Нолан сделал смелое заявление на конференции SALT iConnections, прошедшей на прошлой неделе на Манхэттене во время сессии под названием "Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО". Во время выступления профессора попросили оценить вероятность того, что пришельцы в действительности посещали Землю. Ответ был краток: "100 процентов", пишет Fox News.

По словам Нолана, в действительности пришельцы "были на Земле в течение долгого времени и все еще остаются здесь". Профессор утверждает, что есть эксперты, работающие над реверсивным проектированием неизвестных потерпевших крушение инопланетных кораблей, и с некоторыми из них он даже знаком лично.

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Профессор полагает, что пришельцы на Земле используют продвинутую форму разведки с использованием каких-то посредников. Нолан полагает, что распознание инопланетян фактически является "тестом на интеллект". Простыми словами, это похоже на то, как туземные племена Южной Америки впервые увидели испанские корабли. Едва ли они понимали, что видят перед собой, однако это точно было необычно.

Потенциальный НЛО был замечен пролетающим над базой морской пехоты США в 2021 году Фото: Jeremycorbell/WeaponizedPodcast

По словам профессора наиболее убедительным доказательством пребывания инопланетян на Земле является то, как правительство США обращалось с неопознанными аномальными явлениями (UAP) в последние несколько лет. В том числе речь идет о создании в Министерстве обороны Общедоменного управления по разрешению аномалий (AARO), в обязанности которого входит расследование потенциальных наблюдений НЛО и проведение публичных слушаний в Сенате по НЛО.

Также Нолан апеллирует к своему собственному опыту взаимодействия с человеком, который участвовал в сборе исходной информации, а также людьми, работающими над программами обратного проектирования сбитых кораблей.

НЛО замечен в ролике, выпущенном Министерством обороны Фото: U.S. Department of Defense

Профессор отмечает, что некоторые из инопланетных кораблей были засняты на видео, выполняя невиданные ранее маневры, которые, по-видимому, противоречат законам физики. Нолан также отметил, что не боится, что "инопланетяне придут и совершат набеги на нас". По мнению исследователя, главным вопросом для человечества должно оставаться понимание того, как мы можем использовать эти обстоятельства.

Отметим, что 19 апреля 2023 года во время слушаний в Сенате по НЛО директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что на данный момент у них попросту нет убедительных доказательств того, что внеземная жизнь в действительности существует.

Ранее Фокус писал о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет: что говорят ученые.