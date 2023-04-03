Внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет: что говорят ученые

Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

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Группа ученых из Великобритании, США и Швейцарии недавно заявила о том, что внеземная жизнь будет обнаружена через 10-20 лет на тысячах планет, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы. Астрофизик Саша Хинкли из Эксетерского университета, Великобритания, согласен с этим утверждением и считает, что признаки существования внеземной жизни в далеких мирах действительно будут найдены в ближайшем будущем. Но эта инопланетная жизнь может быть совсем не такой, какой ее представляют многие люди, пишет Daily Mail.

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Один из самых известных британских астрофизиков Саша Хинкли считает, что человечество находится на пути величайшего открытия и внеземная жизнь с очень высокой долей вероятности будет обнаружена еще при его жизни.

По словам ученого, с помощью космического телескопа Уэбб вскоре удастся найти так называемые биосигнатуры, то есть химические соединения в атмосферах далеких экзопланет, которые появились в результате деятельности живых внеземных организмов.

По словам ученого, с помощью космического телескопа Уэбб вскоре удастся найти так называемые биосигнатуры, то есть химические соединения в атмосферах далеких экзопланет, которые появились в результате деятельности живых внеземных организмов Фото: NASA

По словам Хинкли, вероятность существования жизни в той или иной форме во Вселенной довольно высока. Но обнаружение признаков внеземной жизни не означает, что астрономы найдут обязательно инопланетян, то есть разумных существ и высокоразвитую цивилизацию.

"Ученые из NASA считают, что на ста миллионах планет в нашей галактике может существовать внеземная жизнь и в течение ближайших 20 лет мы сможем обнаружить признаки биологической активности в тысячах миров. Вероятность этого очень высокая. Но не стоит ожидать того, что мы вступим сразу в контакт с разумным видом", — говорит Хинкли.

По словам астрофизика, не только телескоп Уэбб поможет обнаружить признаки внеземной жизни на других планетах, в NASA также готовят к запуску еще один космический телескоп. Уже в начале 2040-х годов он будет полностью нацелен на поиски живых организмов в других мирах.

По словам Хинкли, уже сейчас при поиске признаков биологической активности на экзопланетах ученые особое внимание обращают на миры, которые вращаются вокруг своих звезд в так называемой зоне обитаемости. Это расстояние от звезд предполагает, что на планетах существуют лучшие условия для появления живых организмов.

"В нашей Вселенной могут существовать триллионы обитаемых планет и миллионы из них находятся только в Млечном Пути. Пока что лучшими кандидатами на обнаружение внеземной жизни считаются планеты, которые вращаются вокруг более холодной и более тусклой, чем Солнце, звезды под названием TRAPPIST-1. Эта планетная система расположена на расстоянии в 40 световых лет от нас и здесь находятся 7 планет, которые по размерам похожи на Землю", — говорит Хинкли.

Пока что лучшими кандидатами на обнаружение внеземной жизни считаются планеты, которые вращаются вокруг более холодной и более тусклой, чем Солнце, звезды под названием TRAPPIST-1. Эта планетная система расположена на расстоянии в 40 световых лет от нас и здесь находятся 7 планет, которые по размерам похожи на Землю, — говорит Хинкли Фото: NASA

По словам ученого, три из этих землеподобных экзопланет находятся в зоне обитаемости своей звезды и космический телескоп Уэбб вскоре начнет их тщательное изучение на предмет существования биосигнатур.

По словам Хинкли, пока что астрономы обнаружили только 5332 экзопланеты в нашей галактике. Но в Млечном Пути находится примерно 100 млрд звезд, поэтому предстоит обнаружить еще миллионы миров, многие из которых могут быть обитаемы.

Как уже писал Фокус, исследование одной из планет в системе TRAPPIST-1 показало, что на ней отсутствует атмосфера, а значит найти внеземную жизнь здесь не получится.

Также Фокус писал о том, что наблюдение за далекой экзопланетой, которое провел телескоп Уэбб, дало возможность ученым обнаружить очень необычный химический состав этого мира.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что потенциальная внеземная жизнь может перемещаться по нашей галактике с помощью космической пыли.

Что касается поисков разумных инопланетян, то как уже писал Фокус, известный американский астрофизик считает, что он его команда смогут найти обломки внеземного космического аппарата на нашей планете уже в этом году.