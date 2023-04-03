Позаземне життя буде виявлено вже через 20 років: що кажуть вчені

Британський астрофізик вважає, що у найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

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Група вчених із Великої Британії, США та Швейцарії нещодавно заявила про те, що позаземне життя буде виявлено через 10-20 років на тисячах планет, що знаходяться за межами нашої Сонячної системи. Астрофізик Саша Хінклі з Ексетерського університету, Велика Британія, згоден із цим твердженням і вважає, що ознаки існування позаземного життя в далеких світах справді буде знайдено найближчим часом. Але це інопланетне життя може бути зовсім не таким, яким його уявляють багато людей, пише Daily Mail.

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Один із найвідоміших британських астрофізиків Саша Хінклі вважає, що людство знаходиться на шляху найбільшого відкриття і позаземне життя з дуже високою ймовірністю буде виявлено ще за його життя.

За словами вченого, за допомогою космічного телескопа Вебб невдовзі вдасться знайти так звані біосигнатури, тобто хімічні сполуки в атмосферах далеких екзопланет, які з'явилися внаслідок діяльності живих позаземних організмів.

За словами вченого, за допомогою космічного телескопа Вебб невдовзі вдасться знайти так звані біосигнатури, тобто хімічні сполуки в атмосферах далеких екзопланет, які з'явилися внаслідок діяльності живих позаземних організмів Фото: NASA

За словами Хінклі, ймовірність існування життя в тій чи іншій формі у Всесвіті є досить високою. Але виявлення ознак позаземного життя не означає, що астрономи знайдуть обов'язково інопланетян, тобто розумних істот і високорозвинену цивілізацію.

"Учені з NASA вважають, що на ста мільйонах планет у нашій галактиці може існувати позаземне життя і протягом найближчих 20 років ми зможемо виявити ознаки біологічної активності в тисячах світів. Імовірність цього дуже висока. Але не варто очікувати, що ми вступимо відразу в контакт із розумним видом", — говорить Хінклі.

За словами астрофізика, не лише телескоп Вебб допоможе виявити ознаки позаземного життя на інших планетах, у NASA також готують до запуску ще один космічний телескоп. Вже на початку 2040-х років він буде повністю націлений на пошуки живих організмів в інших світах.

За словами Хінклі, вже зараз під час пошуку ознак біологічної активності на екзопланетах вчені особливу увагу звертають на світи, що обертаються навколо своїх зірок у так званій зоні проживання. Ця відстань від зірок припускає, що на планетах існують найкращі умови для появи живих організмів.

"У нашому Всесвіті можуть існувати трильйони населених планет і мільйони з них знаходяться тільки в Чумацькому Шляху. Поки що найкращими кандидатами на виявлення позаземного життя вважаються планети, що обертаються навколо холоднішої і тьмянішої, ніж Сонце, зірки під назвою TRAPPIST-1. Ця планетна система розташована на відстані 40 світлових років від нас і тут знаходяться 7 планет, які за розмірами схожі на Землю", — говорить Хінклі.

Поки що найкращими кандидатами на виявлення позаземного життя вважаються планети, які обертаються навколо холоднішої та тьмянішої, ніж Сонце, зірки під назвою TRAPPIST-1. Ця планетна система розташована на відстані 40 світлових років від нас і тут знаходяться 7 планет, які за розмірами схожі на Землю, — каже Хінклі. Фото: NASA

За словами вченого, три з цих землеподібних екзопланет знаходяться в зоні проживання своєї зірки і космічний телескоп Вебб незабаром почне їх ретельне вивчення на предмет існування біосигнатур.

За словами Хінклі, поки що астрономи виявили лише 5332 екзопланети у нашій галактиці. Але в Чумацькому Шляху знаходиться приблизно 100 млрд зірок, тому належить виявити ще мільйони світів, багато з яких можуть бути заселені.

Як вже писав Фокус, дослідження однієї з планет у системі TRAPPIST-1 показало, що на ній відсутня атмосфера, а значить знайти позаземне життя тут не вийде.

Також Фокус писав про те, що спостереження за далекою екзопланетою, яке провів телескоп Вебб, дало змогу вченим виявити надзвичайно незвичайний хімічний склад цього світу.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що потенційне позаземне життя може пересуватися по нашій галактиці за допомогою космічного пилу.

Що стосується пошуків розумних інопланетян, то, як уже писав Фокус, відомий американський астрофізик вважає, що він його команда зможуть знайти уламки позаземного космічного апарату на нашій планеті вже цьогоріч.