Кінець надіям. На екзопланеті із найвідомішої системи TRAPPIST-1 не знайшли атмосфери

Космічний телескоп провів спостереження за кам'янистою планетою в системі TRAPPIST-1 і це було перше вивчення такого типу планет обсерваторією.

Related video

Нові дані космічного телескопа Вебб, який вивчив уперше кам'янисту планету, зруйнували сподівання вчених на те, що тут може бути життя, пише Space.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Космічний телескоп Вебб вперше вивчив кам'янисту планету і цією екзопланетою була TRAPPIST-1b, яка обертається навколо холоднішої та меншої, ніж Сонце зірки TRAPPIST-1. Дана планета в 1,4 рази більша за Землю і обертається навколо своєї зірки на відстані в 40 разів меншій, ніж відстань від Сонця до Меркурія. Деякі вчені припускали, що теоретично все ж таки на цій планеті могло бути життя, але останні спостереження розвіяли всі надії.

Як показують нові дані, температура на денній стороні планети становить приблизно 230 градусів за Цельсієм, але найголовніше ця екзопланета не має атмосфери. Хоча наявність щільної атмосфери передбачалася вченими.

Як показують нові дані, температура на денній стороні планети становить приблизно 230 градусів за Цельсієм, але найголовніше ця екзопланета не має атмосфери. Хоча наявність щільної атмосфери передбачалося вченими Фото: space.com

Але астрономи не втрачають надію виявити життя на інших шести кам'янистих світах, які також схожі на Землю та обертаються навколо зірки TRAPPIST-1. Телескоп Вебб довів, що може проводити ретельне дослідження кам'янистих екзопланет.

За словами Томаса Гріна з NASA, нові результати дослідження щодо відсутності атмосфери на планеті TRAPPIST-1b швидше розчаровують, ніж дивують. Хоча вчений все ж таки сподівався на інший результат.

Планетна система TRAPPIST-1 Фото: NASA

"У будь-якому разі нове дослідження можна вважати науковим проривом. Телескоп Вебб може отримати дуже багато корисної інформації, спостерігаючи за далекими планетами, які схожі на Землю і це головне", — каже Грін.

Планетна система TRAPPIST-1 є найбільш привабливою для астрономів у плані пошуків потенційного позаземного життя. Вона розташована за 40 світлових років від нас і всі сім планет обертаються навколо зірки червоного карлика. За словами Гріна, такий тип зірок є найменшим серед усіх відомих зірок у нашій галактиці. До того ж таких зірок найбільше у Чумацькому Шляху.

"Червоні карлики мають розмір, який знаходиться в діапазоні від 0,08 до 0,6 розмірів Сонця. Їх приблизно в 10 разів більше ніж таких, як Сонце зірок у нашій галактиці. Але найголовніше набагато частіше можна виявити кам'янисті планети, схожі на Землю, саме поруч із червоними карликами, а не зі схожими на Сонце зірками», — каже Грін.

За словами вченого, у системі TRAPPIST-1 як мінімум три планети можуть мати рідку воду на поверхні, а отже, там потенційно може існувати життя. Йдеться про такі екзопланети, як TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f та TRAPPIST-1g.

Спостереження за планетами даної системи, які вчені проводили за допомогою космічного телескопа Хаббл, не виявили ознак існування атмосфери на жодній із семи планет. Але телескоп Вебб набагато потужніший, а це означає, що шанс залишається.

З іншого боку, за словами Гріна, може бути так, що планета TRAPPIST-1b все ж таки має дуже тонку атмосферу, яка значно відрізняється за своїми характеристиками від тих, що є на планетах у Сонячній системі. Нові спостереження телескопа Вебб зможуть або підтвердити, або остаточно спростувати цю теорію.

Фокус вже писав про нову теорію, яка припускає, що загадкова та невидима темна матерія може мати форму планети і таку планету можна виявити в космосі поряд з іншими зірками.

Також Фокус писав про спостереження телескопа Вебб, яке він провів за незвичайною екзопланетою, розташованою за 40 світлових років від Землі. Ця планета здійснює повний оборот одразу навколо двох зірок за кілька тисячоліть, хоча доба тут триває лише 22 земні години.