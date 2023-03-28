Конец надеждам. На экзопланете из самой известной системы TRAPPIST-1 не нашли атмосферы

Космический телескоп провел наблюдение за каменистой планетой в системе TRAPPIST-1 и это было первое подобное изучение такого типа планет обсерваторией.

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Новые данные космического телескопа Уэбб, который изучил впервые каменистую планету, разрушили надежды ученых на то, что здесь может быть жизнь, пишет Space.

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Космический телескоп Уэбб впервые изучил каменистую планету и этой экзопланетой была TRAPPIST-1b, которая вращается вокруг более холодной и меньшей, чем Солнце звезды TRAPPIST-1. Данная планета в 1,4 раза больше Земли и вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 40 раз меньшем, чем расстояние от Солнца до Меркурия. Некоторые ученые предполагали, что теоретически все же на этой планете могла быть жизнь, но последние наблюдения развеяли все надежды.

Как показывают новые данные, температура на дневной стороне планеты составляет примерно 230 градусов Цельсия, но самое главное эта экзопланета не имеет атмосферы. Хотя наличие плотной атмосферы предполагалось учеными.

Как показывают новые данные, температура на дневной стороне планеты составляет примерно 230 градусов Цельсия, но самое главное эта экзопланета не имеет атмосферы. Хотя наличие плотной атмосферы предполагалось учеными Фото: space.com

Но астрономы не теряют надежду обнаружить жизнь на других шести каменистых мирах, которые также похожи на Землю и вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1. Телескоп Уэбб доказал, что он может проводить тщательное исследование каменистых экзопланет.

По словам Томаса Грина из NASA, новые результаты исследования, что касается отсутствия атмосферы на планете TRAPPIST-1b, скорее разочаровывают, чем удивляют. Хотя ученый все же надеялся на другой результат.

Планетная система TRAPPIST-1 Фото: NASA

"В любом случае новое исследование можно считать научным прорывом. Телескоп Уэбб может получить очень много полезной информации наблюдая за далекими планетами, которые похожи на Землю и это главное", — говорит Грин.

Планетная система TRAPPIST-1 на сегодня является наиболее привлекательной для астрономов в плане поисков потенциальной внеземной жизни. Она расположена в 40 световых годах от нас и все семь планет вращаются вокруг звезды красного карлика. По словам Грина, такой тип звезд является самым маленькими среди всех известных звезд в нашей галактике. К тому же таких звезд больше всего в Млечном Пути.

"Красные карлики имеют размер, который находится в диапазоне от 0,08 до 0,6 размеров Солнца. Их примерно в 10 раз больше чем таких, как Солнце звезд в нашей галактике. Но самое главное гораздо чаще можно обнаружить каменистые планеты, похожие на Землю, именно рядом с красными карликами, а не с похожими на Солнце звездами", — говорит Грин.

По словам ученого, в системе TRAPPIST-1 как минимум три планеты могут иметь жидкую воду на поверхности, а значит там потенциально может существовать жизнь. Речь идет о таких экзопланетах, как TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g.

Наблюдения за планетами данной системы, которые ученые проводили с помощью космического телескопа Хаббл не обнаружили признаков существования атмосферы ни на одной из семи планет. Но телескоп Уэбб намного мощнее, а значит шанс остается.

С другой стороны, по словам Грина, может быть планета TRAPPIST-1b все же имеет очень тонкую атмосферу, которая значительно отличается по своим характеристикам от тех, что имеются на планетах в Солнечной системе. Новые наблюдения телескопа Уэбб смогут либо подтвердить, либо окончательно опровергнуть данную теорию.

Фокус уже писал о новой теории, которая предполагает, что загадочная и невидимая темная материя может иметь форму планеты и такую планету можно обнаружить в космосе рядом с другими звездами.

Также Фокус писал о наблюдении телескопа Уэбб, которое он провел за необычной экзопланетой, расположенной в 40 световых годах от Земли. Эта планета совершает полный оборот сразу вокруг двух звезд за несколько тысячелетий, хотя сутки здесь длятся всего 22 земных часа.