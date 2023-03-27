Похожа на планету. Темная материя имеет особенную форму и ученые знают, как ее обнаружить

Новая теория предполагает, что существуют целые планеты, состоящие из темной материи.

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Пока что ученые не нашли ни одну звездную систему, которая имеет такую структуру и планеты, как наша Солнечная система. Но астрономы уверены, что все они состоят из обычной материи. Но что, если предположить, что существуют планеты, которые состоят из частиц, которые не описывает Стандартная модель физики элементарных частиц? Возможно, в космосе существуют планеты, которые состоят из загадочной темной материи и ученые знают, как их обнаружить, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, США, считают, что гипотетические планеты, которые состоят из темной материи могут существовать и есть способы, с помощью которых их можно найти.

До сих пор ученые точно не знают, что из себя представляет загадочная темная материя, которая составляет примерно 85% всей нашей Вселенной. Но точно известно, что она существует и благодаря ей все галактики удерживаются вместе, а не распадаются на части. Но как именно выглядит темная материя, какую она принимает форму, из каких частиц состоит? Пока что это неизвестно.

Янг Бай из Висконсинского университета в Мадисоне и его коллеги предположили, что возможно темная материя может иметь форму планеты, то есть иметь массу и диаметр планетарного тела. И при этом такая планета из темной материи будет вести себя как обычная экзопланета, даже если физика, которая лежит в основе этого объекта отличается от наших современных представлений.

Новая теория предполагает, что существуют целые планеты, состоящие из темной материи Фото: Daily Mail

Сейчас экзопланеты можно обнаружить с помощью транзитного метода, когда такое тело проходит на фоне своей звезды и яркость этой звезды меняется. Также можно найти планету с помощью ее гравитационного влияния на звезду, которое будет воздействовать на ее движение. В любом случае все полученные данные позволяют астрономам понять диаметр планеты, ее массу и даже плотность. А это позволяет понять из чего создана данная планета.

Например, планеты с низкой плотностью, как у Юпитера, говорят о том, что астрономы обнаружили газового гиганта, который имеет зачастую большой размер. Если плотность планеты высокая, то это значит, что данная экзопланета скорее всего маленькая и каменистая.

Ученые считают, что метод поиска обычных планет, а также метод определения их свойств можно использовать для того, чтобы найти потенциальную планету из темной материи.

"Конечно, такая планета может иметь совсем другие свойства, нехарактерные для обычных экзопланет. То есть можно обнаружить объект с настолько высокой или настолько низкой плотностью, что его вообще не должно существовать. Но здесь могут действовать другие законы физики", — говорит Бай.

о сих пор ученые точно не знают, что из себя представляет загадочная темная материя, которая составляет примерно 85% всей нашей Вселенной. Но точно известно, что она существует и благодаря ей все галактики удерживаются вместе, а не распадаются на части. Но как именно выглядит темная материя, какую она принимает форму, из каких частиц состоит? Пока что это неизвестно Фото: Inverse

По словам Бая, с помощью света, который поглощают обычные планеты можно выяснить, какой состав имеет планета. Если окажется, что такая экзопланета имеет серьезные аномалии, то это может указывать на наличие темной материи.

"С другой стороны, сама отражательная способность такой планеты из темной материи будет другой. То есть ее яркость будет отличаться от яркости обычных планет, которые освещают их звезды", — говорит Бай.

Также ученые считают, что нужно обращать внимание на орбиты планет, ведь объект из темной материи скорее всего был захвачен звездой, а значит может иметь другую орбиту. Но это всего лишь теория и возможно когда-то она найдет свое подтверждение.

Подробнее о темной материи, а также о ее точном количестве во Вселенной, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что темная материя может поглощаться черными дырами, ведь согласно новым наблюдениям, она присутствует рядом с этими очень массивными объектами и влияет на окружающий космос.