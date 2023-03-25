Ученые сделали неожиданное открытие: черные дыры окружает таинственная невидимая материя

Астрономы считают, что черные дыры могут поглощать темную материю, которая замедляет движение звезд.

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Ученые впервые обнаружили косвенные доказательства того, что черные дыры окружает большое количество загадочной невидимой темной материи. Если это открытие найдет свое подтверждение, то оно станет крупным прорывов в исследовании космоса и, в частности, в изучении самой темной материи. Астрономы смогли увидеть, как две звезды замедляют свое вращение вокруг черных дыр и решили, что это происходит из-за влияния темной материи, пишет Live Science.

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Сейчас принято считать, что 85% Вселенной состоит именно из темной материи, и только 15% из обычной материи, из которой состоят звезды, планеты, и другие объекты в космосе. Но увидеть ее невозможно потому как темная материя не взаимодействует со светом. Но эта загадочная материя взаимодействует с гравитацией, а значит свидетельства ее присутствия можно обнаружить благодаря ее влиянию на объекты, состоящие из обычной материи. Именно такое влияние ученые из Педагогического университета Гонконга заметили благодаря наблюдения за звездами, которые вращаются вокруг черных дыр.

Согласно недавно представленному исследованию, астрономы смогли отследить незначительное замедление движения двух звезд вокруг двух черных дыр, которые получили название A0620–00 и XTE J1118+480. Исследователи считают, что это замедление движения звезд было вызвано сильным сопротивлением, которое создавала оболочка из темной материи, которая окружает данные черные дыры.

По словам ученых, они создали моделирование данного процесса на основе популярной гипотезы, которая говорит, что наличие темной материи приводит к замедлению движения объектов, которые гравитационно взаимодействуют с ней. По словам ученых, они впервые нашли косвенные доказательства того, что темная материя окружает черные дыры и скорее всего эти очень массивные объекты поглощают эту невидимую материю.

Ученые впервые обнаружили косвенные доказательства того, что черные дыры окружает большое количество загадочной невидимой темной материи. Если это открытие найдет свое подтверждение, то оно станет крупным прорывов в исследовании космоса и, в частности, в изучении самой темной материи. Астрономы смогли увидеть, как две звезды замедляют свое вращение вокруг черных дыр и решили, что это происходит из-за влияния темной материи Фото: phys.org

Новое открытие на данном этапе подтверждает давнюю теорию о том, что черные дыры могут поглощать темную материю, которая находится слишком близко от них. Такой процесс приводит к уплотнению участков темной материи в данной области космоса, благодаря чему возникает сопротивление, которое и замедляет движение любых объектов вокруг черной дыры.

По словам ученых, предыдущее попытки изучить темную матери, теоретически окружающую черны дыры, были основаны на исследовании сильнейшего гамма-излучения или гравитационных волн. Такие явления появляются в результате столкновения черных дыр, но они происходят редко, что усложняет исследование.

Авторы новой научной работы предлагают новый способ изучения темной материи, которая находится вокруг черных дыр. Но новые результаты требуют дальнейшего анализа и если они окажутся верными, то это может стать прорывом в исследовании темной материи.

Фокус уже писал о том, какую черную дыру можно считать самой огромной в известной нам Вселенной. Эта черная дыра находится на расстоянии в более чем 10 млрд световых лет от нас и тяжелее Солнца в 40 млрд раз.

Также Фокус писал о недавнем исследовании, которое утверждает, что даже самые слабые струи, вылетающие из черной дыры в центре галактики, могут значительно повлиять на ее эволюцию.

Как уже писал Фокус, NASA выделило деньги на разработку проекта новой двигательной системы, которая позволит космическим аппаратам, а может и пилотируемым космическим кораблям, долететь до края Солнечной системы всего за несколько лет.