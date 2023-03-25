Вчені зробили несподіване відкриття: чорні діри оточує таємнича невидима матерія

Астрономи вважають, що чорні діри можуть поглинати темну матерію, яка уповільнює рух зірок.

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Учені вперше виявили непрямі докази того, що чорні діри оточує велика кількість загадкової невидимої темної матерії. Якщо це відкриття знайде своє підтвердження, то воно стане великим проривом у дослідженні космосу і, зокрема, у вивченні самої темної матерії. Астрономи змогли побачити, як дві зірки уповільнюють своє обертання навколо чорних дір і вирішили, що це відбувається через вплив темної матерії, пише Live Science.

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Зараз прийнято вважати, що 85% Всесвіту складається саме з темної матерії, і тільки 15% зі звичайної матерії, з якої складаються зірки, планети та інші об'єкти в космосі. Але побачити її неможливо, бо темна матерія не взаємодіє зі світлом. Але ця загадкова матерія взаємодіє з гравітацією, а значить свідчення її присутності можна виявити завдяки її впливу на об'єкти, що складаються зі звичайної матерії. Саме такий вплив вчені з Педагогічного університету Гонконгу помітили завдяки спостереженню за зірками, які обертаються навколо чорних дір.

Згідно з нещодавно представленим дослідженням, астрономи змогли відстежити незначне сповільнення руху двох зірок навколо двох чорних дір, які отримали назву A0620-00 та XTE J1118+480. Дослідники вважають, що це уповільнення руху зірок було викликано сильним опором, який створювала оболонка з темної матерії, що оточує ці чорні діри.

За словами вчених, вони створили моделювання цього процесу на основі популярної гіпотези, яка говорить, що наявність темної матерії призводить до уповільнення руху об'єктів, які гравітаційно взаємодіють з нею. За словами вчених, вони вперше знайшли непрямі докази того, що темна матерія оточує чорні діри і, найімовірніше, ці дуже масивні об'єкти поглинають цю невидиму матерію.

Вчені вперше виявили непрямі докази того, що чорні діри оточує велика кількість загадкової невидимої темної матерії. Якщо це відкриття знайде своє підтвердження, то воно стане великим проривом у дослідженні космосу і, зокрема, у вивченні самої темної матерії. Астрономи змогли побачити, як дві зірки уповільнюють своє обертання навколо чорних дір і вирішили, що це відбувається через вплив темної матерії Фото: phys.org

Нове відкриття на даному етапі підтверджує давню теорію про те, що чорні діри можуть поглинати темну матерію, яка знаходиться занадто близько від них. Такий процес призводить до ущільнення ділянок темної матерії в даній області космосу, завдяки чому виникає опір, який і уповільнює рух будь-яких об'єктів навколо чорної діри.

За словами вчених, попередні спроби вивчити темну матерію, яка теоретично оточує чорні діри, базувалися на дослідженні найсильнішого гамма-випромінювання або гравітаційних хвиль. Такі явища з'являються внаслідок зіткнення чорних дір, але вони відбуваються рідко, що ускладнює дослідження.

Автори нової наукової роботи пропонують новий спосіб вивчення темної матерії, яка знаходиться навколо чорних дір. Але нові результати потребують подальшого аналізу і якщо вони виявляться вірними, то це може стати проривом у дослідженні темної матерії.

Фокус вже писав про те, яку чорну діру можна вважати найбільшою у відомому нам Всесвіті. Ця чорна діра знаходиться на відстані більш ніж 10 млрд світлових років від нас і важча за Сонце у 40 млрд разів.

Також Фокус писав про недавнє дослідження, яке стверджує, що навіть найслабші струмені, що вилітають із чорної діри в центрі галактики, можуть значно вплинути на її еволюцію.

Як уже писав Фокус, NASA виділило гроші на розробку проєкту нової рухової системи, яка дозволить космічним апаратам, а може, й пілотованим космічним кораблям, долетіти до краю Сонячної системи лише за кілька років.