Буря у Чашці. Вчені побачили, як чорна діра псує життя цілої галактики

Навіть найслабші струмені, що вилітають із чорної діри в центрі галактики, можуть значно вплинути на її еволюцію.

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Вчені з Канарського інституту астрофізики (Канарські острови, Іспанія) представили дослідження галактики з активним ядром, яка отримала прізвисько Чашка через свою форму (на зображеннях галактика схожа на чашку з ручкою). Виявилося, що навіть слабкі релятивістські струмені, що їх випускає надмасивна чорна діра в центрі цієї галактики, можуть змінити еволюційний розвиток цього об'єкта, пише Space.

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Автори нового дослідження вважають, що навіть не дуже потужні релятивістські струмені відповідальні за подальше формування галактики, при цьому вони шкодять їй тим, що заважають появі нових зірок.

Вчені з Канарського інституту астрофізики (Канарські острови, Іспанія) представили дослідження галактики з активним ядром, яка отримала прізвисько Чашка через свою форму (на зображеннях галактика схожа на чашку з ручкою). Виявилося, що навіть слабкі релятивістські струмені, що їх випускає надмасивна чорна діра в центрі цієї галактики, можуть змінити еволюційний розвиток цього об'єкта. Фото: NASA

Вчені вивчили, як релятивістські струмені, що вилітають із надмасивної чорної діри, формують галактику SDSS J1430+1339, яка має прізвисько Чашка і надає їй саме такої форми. Ця галактика розташована на відстані 1,3 млрд світлових років від нас.

Ця галактика є галактикою з активним ядром. Це означає, що у її центрі відбуваються процеси, які супроводжуються величезним викидом енергії. Наприклад, надмасивна чорна діра в центрі галактики поглинає навколишню речовину і випускає потужні релятивістські струмені, що летять майже зі швидкістю світла.

Зараз уже відомо, що ці струмені впливають на процес еволюції таких галактик, адже він можуть виштовхувати і розділяти газ, що наповнює галактику. Власне, подібний процес відбувається і в галактиці Чашка.

За словами вчених з Канарського інституту астрофізики, не всі релятивістські струмені мають однакову потужність. Одні з них мають набагато більшу силу, завдяки чому вони змінюють навколишній газ у галактиці, нагрівають його і це не дозволяє з'являтися новим зіркам. Тобто ріст галактики зупиняється.

Ця галактика є галактикою з активним ядром. Це означає, що у її центрі відбуваються процеси, які супроводжуються величезним викидом енергії. Наприклад, надмасивна чорна діра в центрі галактики поглинає навколишню речовину і випускає потужні релятивістські струмені, що летять майже зі швидкістю світла. Фото: space.com

Але є не такі потужні струмені, і як показує дослідження, вони можуть мати ще негативніший вплив на розвиток галактики, що підтверджують процеси в галактиці Чашка. За словами вчених, раніше вважалося, що такі слабкі струмені можуть незначно впливати на розвиток галактики, але виявилося, що це не так.

Як показали спостереження астрономів, навіть слабкі струмені можуть нагрівати навколишній газ, а також змушують його рухатися ще швидше, ніж це роблять потужніші струмені. Завдяки цьому здатність галактики формувати нові зірки припиняється.

Як вже писав Фокус, за допомогою космічного телескопа Вебб астрономи змогли виявити та дослідити незвичну планету, яка має "піщані" хмари. Вона розташована за 40 світлових років від нас і робить повний оборот одразу навколо двох зірок за 10 000 років. Тобто один рік тут триває цілих 10 тисячоліть.

Також Фокус писав про те, що вчені показали результати спостережень космічного телескопа Хаббл за Юпітером та Ураном. На нових знімках цих гігантських планет помітні зміни, які відбулися з ними за кілька років.