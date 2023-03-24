Буря в Чашке. Ученые увидели, как черная дыра портит жизнь целой галактике

Даже самые слабые струи, вылетающие из черной дыры в центре галактики, могут значительно повлиять на ее эволюцию.

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Ученые из Канарского института астрофизики (Канарские острова, Испания) представили исследование галактики с активным ядром, которая получила прозвище Чашка из-за своей формы (на изображениях галактика похожа на чашку с ручкой). Оказалось, что даже слабые релятивистские струи, которые выпускает сверхмассивная черная дыра в центре этой галактике, могут изменить эволюционное развитие данного объекта, пишет Space.

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Авторы нового исследования считают, что даже не очень мощные релятивистские струи ответственны за дальнейшее формирование галактики, при этом они вредят ей тем, что мешают появлению новых звезд.

Ученые из Канарского института астрофизики (Канарские острова, Испания) представили исследование галактики с активным ядром, которая получила прозвище Чашка из-за своей формы (на изображениях галактика похожа на чашку с ручкой). Оказалось, что даже слабые релятивистские струи, которые выпускает сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики, могут изменить эволюционное развитие данного объекта Фото: NASA

Ученые изучили, как релятивистские струи, вылетающие из сверхмассивной черной дыры, формируют галактику SDSS J1430+1339, которая имеет прозвище Чашка и придают ей именно такую форму. Эта галактика расположена на расстоянии в 1,3 млрд световых лет от нас.

Данная галактика является галактикой с активным ядром. Это значит, что в ее центре происходят процессы, которые сопровождаются огромным выбросом энергии. Например, сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает окружающее ее вещество и выпускает летящие почти со скоростью света мощные релятивистские струи.

Сейчас уже известно, что эти струи влияют на процесс эволюции таких галактик, ведь он могут выталкивать и разделять наполняющий галактику газ. Собственно, подобный процесс происходит и в галактике Чашка.

По словам ученых из Канарского института астрофизики, не все релятивистские струи имеют одинаковую мощность. Одни из них имеют намного большую силу, благодаря чему они изменяют окружающий их газ в галактике, нагревают его и это не позволяет появляться новым звездам. То есть рост галактики останавливается.

Данная галактика является галактикой с активным ядром. Это значит, что в ее центре происходят процессы, которые сопровождаются огромным выбросом энергии. Например, сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает окружающее ее вещество и выпускает летящие почти со скоростью света мощные релятивистские струи Фото: space.com

Но есть не такие мощные струи, и как показывает исследование, они могут иметь еще более негативное влияние на развитие галактики, что подтверждают процессы в галактике Чашка. По словам ученых, ранее считалось, что такие слабые струи могут иметь незначительное влияние на развитие галактики, но оказалось, что это не так.

Как показали наблюдения астрономов даже слабые струи могут нагревать окружающий газ, а также заставляют его двигаться еще быстрее, чем это делают более мощные струи. Благодаря этому способность галактики формировать новые звезды прекращается.

Как уже писал Фокус, с помощью космического телескопа Уэбб астрономы смогли обнаружить и исследовать необычную планету, которая имеет "песчаные" облака. Она расположена в 40 световых годах от нас и делает полный оборот сразу вокруг двух звезд за 10 000 лет. То есть один год здесь длится целых 10 тысячелетий.

Также Фокус писал о том, что ученые показали результаты наблюдений космического телескопа Хаббл за Юпитером и Ураном. На новых снимках эти гигантских планет видны изменения, которые произошли с ними за несколько лет.