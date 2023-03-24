Интригующие изменения на планетах. Телескоп Хаббл сделал новые снимки Юпитера и Урана (фото)

NASA показало новые изображения двух гигантов нашей Солнечной системы, на которых видны интригующие условия на планетах и их изменение со временем.

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Ученые с помощью космического телескопа Хаббл провели новые наблюдения за самой большой планетой в Солнечной системе – Юпитером и немного меньшего по размерам ледяным гигантом – Ураном. Хотя наблюдения за планетами ученые проводили несколько месяцев назад, после обработки данных, новые снимки были представлены для всеобщего обозрения, пишет Forbes.

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Телескоп Хаббл делал снимки Юпитера в ноябре 2022 года и в январе 2023 года. На этих изображениях видно знаменитое Большое красное пятно, которое является самым большим в нашей звездной системе атмосферным вихрем и это самый большой антициклонический шторм на Юпитере. Также на изображениях газового гиганта видны волны циклонов и антициклонов, которые перемещаются в атмосфере по часовой стрелке и против часовой стрелки, и они появились за последние 10 лет.

На изображении ниже (фото слева) можно увидеть самый вулканический спутник в Солнечной системе, один из четырех главных спутников Юпитера – Ио, который пролетает мимо планеты-гиганта и отбрасывает тень на вершины облаков планеты. Фокус уже писал о том, что недавно космический аппарат NASA сделал потрясающие снимки Ио.

Новые снимки Юпитера. Слева видно пролетающий спутник Ио, а справа - Ганимед Фото: NASA

На изображении выше (фото справа) можно увидеть то самое знаменитое Большое красное пятно, которое является 400-летним штормом, который раньше был в 2 раза больше, чем Земля по размерам, но с тех пор немного уменьшился. Этот шторм перемещается против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые движутся к нему в противоположных направлениях. Кстати ветер в этих слоях атмосферы Юпитера дует со скоростью примерно 680 км/час.

На снимке ниже можно увидеть, как на фоне Юпитера пролетает его ледяной спутник Ганимед, который является самым большим спутников в Солнечной системе. Ганимед по размерам больше чем Меркурий и карликовая планета Плутон и это пока единственный известный ученым спутник, который обладает магнитным полем.Рядом с Большим красным пятном, как видно на снимке, справа вверху от огромного шторма виден еще один красноватый вихрь продолговатой формы, который перемещается в противоположном направлении.

Новые снимки Юпитера. Видно Большое краное пятно и пролетающий на фоне планеты спутник Ганимед Фото: NASA

Если обратить внимание на расположение Ганимеда на этом изображении, то можно заметить белые овалы в атмосфере Юпитера ниже и выше спутника. Это антициклоны, которые являются уменьшенной версией Большого красного пятна.

Кстати, в апреле этого года исследовать спутники Юпитера, и в частности Ганимед, отправится космический аппарат JUICE, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Но прилетит он к месту назначения только в 2031 году.

Космический телескоп Хаббл также сфотографировал и Уран и на новом изображении видно растущую полярную шапку, которая выглядит как смог над мегаполисом. На изображениях ниже можно увидеть рост этой полярной шапки благодаря сравнительным фотографиям, которые были сделаны в ноябре 2014 года и в ноябре 2022 года.

На изображениях можно увидеть рост этой полярной шапки благодаря сравнительным фотографиям, которые были сделаны в ноябре 2014 года и в ноябре 2022 года Фото: NASA

Уран совершает полный оборот вокруг Солнца за 84 года, но он совершает вращение как бы "лежа" на боку, поэтому в течение 42 лет большая часть одного из полушарий планеты не получает солнечного света. Но новых снимках Хаббла показан северный полюс Урана, обращенный к Солнцу, в то время как в 80-х годах прошлого века космический аппарат "Вояджер-2" смог сделать снимки южного полюса ледяного гиганта.

Уран совершает полный оборот вокруг Солнца за 84 года, но он совершает вращение как бы "лежа" на боку, поэтому в течение 42 лет большая часть одного из полушарий планеты не получает солнечного света Фото: NASA

Фокус уже писал о новом исследовании, в котором ученые предполагают, что на двух спутниках Урана скорее всего находятся скрытые океаны из жидкой воды.

Напоминаем, что уже во вторник, 28 марта, можно будет наблюдать за тем, как 5 планет Солнечной системы выстроятся в одну линию. Среди этих планет будут и Юпитер, и Уран, как уже писал Фокус.