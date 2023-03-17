Парад планет в марте 2023. В небе можно будет увидеть, как 5 известных миров выстроились в линию

Уже в конце марта в небе в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

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Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть в ночном небе выравнивание двух или трех планет. Но 28 марта 2023 года жители Земли смогут наблюдать редкое явление – выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы. Во время данного парада планет в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс, пишет Daily Mail.

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В конце марта можно будет наблюдать в небе редкое выравнивание планет Солнечной системы, ведь целых пять миров — Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера — выстроятся в один ряд во время явления, которое известно, как парад планет. Хотя это не совсем научное название данного события, тем не менее многие люди связывают выравнивание планет в ночном небе именно с этим термином.

По словам ученых, во вторник, 28 марта, после захода Солнца все 5 планет будут видны в небе достаточно хорошо. Самыми яркими планетами в этом случае будут Меркурий и Юпитер, которые будут видны над горизонтом, а также Венера, которая будет находится немного выше в небе. Немного хуже будет виден Марс, а для того, чтобы увидеть Уран потребуется бинокль.

По словам Бет Биллер из Эдинбургского университета, Великобритания, в самом выравнивании планет, когда визуально они кажутся на одной линии нет ничего необычного, если речь идет о двух или трех планетах. Но выравнивание пяти планет – это более редкое явление. Например, такой парад планет можно было наблюдать в 2022, 2020 и 2016 годах. В прошлом году жители северного полушария Земли могли наблюдать за выравниванием Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

В конце марта можно будет наблюдать в небе редкое выравнивание планет Солнечной системы, ведь целых пять миров — Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера — выстроятся в один ряд во время явления, которое известно, как парад планет Фото: CORDIS

По словам Биллер, легче всего можно будет различить в небе Венеру и Юпитер. Собственно, эти две планеты уже можно было наблюдать на близком расстоянии друг к другу за последние несколько недель. Хотя Марс будет не таким ярким, все же невооруженным глазом его также можно будет различить. Что касается Меркурия, то его видно будет только в том случае, если небо будет очень чистое. А Уран без бинокля или телескопа обнаружить будет практически невозможно.

В то же время ученые указывают на то, что в зависимости от местоположения человека и наличия таких препятствий как высокие деревья и здания, увидеть все 5 планет одновременно может быть сложно. Но если очень постараться и к тому же использовать бинокль, то парад планет в марте запомнится надолго, считают ученые.

По словам астрономов, даже если вы пропустите невероятное космическое зрелище в этом месяце, то вообще в 2023 году ожидаются еще несколько событий выравнивания планет. Например, в апреле можно будет увидеть, как выстроились в линию Меркурий, Уран, Венера и Марс, а во время другого подобного события в этом месяце в ряд выстроятся Марс, Венера, Уран и Меркурий.

Фокус уже писал о том, что в конце февраля это года Луна, Юпитер и Венера выстроились в один ряд в ночном небе.

Также Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну исчезновения топлива у орбитального аппарата на Марсе. У космического аппарата NASA, как показал анализ, почти закончилось топливо, но потом выяснилось, что все не так страшно.