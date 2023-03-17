Ученые разгадали тайну исчезновения топлива у орбитального аппарата на Марсе: что произошло

У космического аппарата NASA, как показал анализ, почти закончилось топливо, но потом выяснилось, что все не так страшно.

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У орбитального аппарата Mars Odyssey, который уже 22 года вращается вокруг Марса изучая планету, недавно обнаружили признаки исчезновения топлива. Инженеры NASA были обеспокоены тем, что запасов топлива не хватит для продолжения миссии. Но, как оказалось, ученые неправильно рассчитали количество оставшегося топлива, пишет Gizmodo.

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Космический аппарат Mars Odyssey вращается вокруг Марса уже 22 года. При этом, по словам ученых, ему удалось преодолеть в космосе расстояние в 2,2 млрд км за это время. Для того, чтобы аппарат мог длительное время находится в космосе и выполнять поставленные научные задачи по изучению Марса, он был запущен в 2001 году с полным баком топлива весом в 225 кг. Но у орбитального аппарата нет специального прибора, который бы мог измерять количество оставшегося топлива, а потому инженеры NASA не могли точно определить его количество.

Космический аппарат Mars Odyssey вращается вокруг Марса уже 22 года. При этом, по словам ученых, ему удалось преодолеть в космосе расстояние в 2,2 млрд км за это время. Для того, чтобы аппарат мог длительное время находится в космосе и выполнять поставленные научные задачи по изучению Марса, он был запущен в 2001 году с полным баком топлива весом в 225 кг Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, для того чтобы рассчитать оставшееся количество топлива в баке аппарата ученые нагрели два топливных бака Mars Odyssey. Дело в том, что почти пустой топливный бак будет нагреваться быстрее, чем полный. Конечно это не идеальный способ проверки, но ученые таким образом смогли получить примерную оценку количества оставшегося топлива.

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA в конце 2021 года решили, что топлива у орбитального аппарата осталось на уровне примерно в 5 кг. Позже, уже в начале 2022 года их расчеты показали, что топлива осталось на уровне чуть меньше 3 кг. Эти данные говорили о том, что уже в начале 2023 года космический аппарат прекратит свою работу. А это намного раньше, чем рассчитывали инженеры NASA.

У орбитального аппарата Mars Odyssey, который уже 22 года вращается вокруг Марса изучая планету, недавно обнаружили признаки исчезновения топлива. Инженеры NASA были обеспокоены тем, что запасов топлива не хватит для продолжения миссии. Но, как оказалось, ученые неправильно рассчитали количество оставшегося топлива Фото: NASA

Недавние оценки показали, что топливо действительно практически закончилось. Но у ученых возникла дилемма: либо происходит утечка топлива, либо их расчеты не верны. В NASA несколько месяцев пытались решить эту загадку и наконец-то поняли, что же происходит на самом деле. Специалисты смогли точно определить причину исчезновения топлива у Mars Odyssey. Но как оказалось, никакого исчезновения не было.

Данный орбитальный аппарат использует специальные обогреватели, что его приборы и он сам не замерзли в космосе. Оказалось, что один из обогревателей заставлял топливо в баке нагреваться быстрее, чем ожидалось. В результате оценки инженеров о количестве топлива оказались ошибочными, ведь топливо нагревалось быстрее, чем они ожидали, и это привело их к мысли, что в баке орбитального аппарата почти ничего не осталось.

Проведя дополнительный анализ, ученые из NASA выяснили, что космический аппарат сможет работать еще 2 года на орбите Марса, то есть до 2025 года. Хотя эти оценки могут быть изменены в ходе последующего анализа, говорят ученые. В любом случае пока что важный космический аппарат продолжает свою деятельность.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Марсе новую структуру и это открытие имеет важное значение для будущей колонизации Красной планеты. Ученые нашли на Марсе древний ледник, под которым может скрываться водяной лед, из которого можно добывать воду.