На Марсе обнаружена новая структура: это открытие имеет важное значение для колонизации планеты (фото)

Ученые нашли на Марсе древний ледник, под которым может скрываться водяной лед. Это значит, что астронавты могут иметь доступ к воде совсем в другом регионе планеты.

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Американские ученые представили новое исследование, в котором они использовали данные наблюдений орбитального аппарата MRO. В результате исследователи обнаружили недалеко от экватора Марса остатки древнего ледника, под которым может скрываться водяной лед. В случае подтверждения этих данных это открытие может иметь значительные последствия для будущих исследований Красной планеты человеком, пишет Space.

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По словам ученых из Института SETI и Института Марса, они обнаружили на поверхности планеты недалеко от экватора светлые отложения, которые состоят из сульфатных солей и имеют признаки древнего ледника. По данным ученых, длина ледника — 6 км, ширина – 4 км, а высота – 1,7 км.

Планетолог Паскаль Ли объясняет, что обнаруженная структура не является льдом, а это солевые отложения, которые имеют морфологические характеристики ледника. Ученые считают, что солевые отложения образовались на вершине ледника, а сам водяной лед скрывается под этим поверхностным образованием.

По словам Ли, новые данные указывают на то, что лед на поверхности Марса мог появиться позже, чем предполагали предыдущие теории. Это значит, что возможно нужно пересмотреть взгляды ученых на то, когда Красная планета была обитаемой, а также это имеет важнейшее значение для дальнейшего изучения Марса.

Ученые считают, что такие признаки ледника могли образоваться в результате вулканической активности на Марсе. Там, где некоторые из вулканических веществ вступали в реакцию с водой мог образоваться затвердевший слой сульфатных солей. Вулканический материал, вероятно, со временем подвергся эрозии, обнажив слой соли, который сформировал отличительные черты уникальные для ледников, считают ученые.

Соляные отложения, показанные голубым цветом, сохранились там, где, вероятно, существовал ледник вблизи марсианского экватора Фото: NASA

Предыдущие исследования показали, что вблизи экватора наблюдалась активность ледников, но в намного более отдаленном прошлом. А более поздняя ледниковая активность наблюдалась только в более высоких широтах, ближе к полярным регионам Марса.

По словам Ли, обнаруженные остатки ледника являются геологически молодыми, и это говорит о том, что лед в относительно недавнем прошлом существовал даже возле экватора и это абсолютно новое открытие для ученых.

Исследователи считают, что существует шанс обнаружить водяной лед, из которого можно извлечь воду, под слоем сульфатных солей. Если водяной лед будет обнаружен возле экватора это будет означать, что можно отправлять астронавтов для создания базы в регион, где условия намного лучше, чем в более высоких широтах.

По словам Ли, водяной лед, из которого можно добыть воду, может находится на небольшой глубине. Если добавить к этому не такой холодный климат, как в полярных регионах, где пока что планируется высадка первого человека, то это говорит о том, что данная местность может быть лучшим решением как для астронавтов, так и для роботизированных аппаратов.

Осталось только узнать, есть ли здесь водяной лед в этом древнем леднике, а если он присутствует, то в каком количестве, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, первый летательный аппарат на другой планете, вертолет Ingenuity, приближается к тому, чтобы совершить 50-й полет над поверхностью Марса. За почти 2 года пребывания на планете аппарат смог преодолеть в общей сложности более 10 км расстояния. Его "напарник" марсоход Perseverance смог снять процесс полета вертолета в разреженной атмосфере Марса.

Также Фокус писал о том, что ученые сделали важное открытие, которое касается не такой изученной, как Марс планеты, но той, которая очень интригует ученых. Речь идет о Венере, которую подробно будут изучать два космических аппарата только начиная с начала следующего десятилетия. Но благодаря архивных данным, которым более 30 лет, ученые смогли выяснить, что на Венере все еще продолжается вулканическая активность.