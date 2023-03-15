Новый рекорд на Марсе. Марсоход NASA показал, как летает на Красной планете внеземной вертолет (видео)

Вертолет Ingenuity совершил свой 47-й полет на Марсе и установил новый рекорд дальности своих перемещений.

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Марсоход Perseverance запечатлел на свою камеру очередной полет первого внеземного летательного аппарата на другой планете. Вертолет Ingenuity совершил свой 47-й полет на Марсе и установил новый рекорд дальности своих перемещений. За почти 2 года пребывания на Марсе в общей сложности он преодолел расстояние в более, чем 10 500 метров, пишет Space.

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В NASA сообщили о том, что первый рукотворный летательный аппарат на Марсе, вертолет Ingenuity в 47-й раз поднялся ввысь над поверхностью планеты. Во время очередного полета он преодолел расстояние в 440 метров и таким образом общая дальность его перемещений составляет 10 544 метра. Это настоящий рекорд для летательного аппарата, который почти 2 года занимается изучением Марса вместе с марсоходом Perseverance. В этот раз вертолет летел на скорости в 5,3 м/с на высоте в 12 метров, хотя максимальная высота его полета на сегодня составляет 14 метров. Общее время полета составило 146 секунд.

В NASA сообщили о том, что первый рукотворный летательный аппарат на Марсе, вертолет Ingenuity в 47-й раз поднялся ввысь над поверхностью планеты. Во время очередного полета он преодолел расстояние в 440 метров и таким образом общая дальность его перемещений составляет 10 544 метра Фото: NASA

Это невероятное достижение для летательного аппарата, который изначально должен был совершить всего 5 полетов в атмосфере Марса для того, чтобы ученые NASA могли убедиться в работоспособности данной технологии.

Прибыв на Марс вместе с марсоходом Perseverance еще в феврале 2021 года, свой первый полет вертолет Ingenuity совершил только 19 апреля того же года. Тогда он просто поднялся на высоту в 3 метра и продержался над поверхностью Красной планеты 39 секунд. Только во время второго полета вертолет преодолел расстояние в 4 метра на высоте в 5 метров.

Согласно сообщению NASA, в ближайшие недели летательный аппарат совершит 48-й и 49-й полеты и ученые очень надеются, что они станут свидетелями юбилейного 50-го полета уникального летательного аппарата.

Фотография, которую сделал вертолет во время своего перемещения над поверхностью Марса. Эти снимки Ingenuity сделал с помощью своей навигационной камеры и в отличие от изображений марсохода они черно-белые Фото: NASA

За тем, как совершает свой полет над поверхностью Красной планеты внеземной вертолет внимательно следил с помощью своей камеры марсоход Perseverance. С помощью видео можно получить представление не только о самом перемещении аппарата в атмосфере Марса, но и о местности, которую исследуют сейчас оба аппарата NASA. По словам ученых, цель данного полета состояла в разведке новой местности, куда должен будет переместиться марсоход, который занимается поисками признаков древней микробной жизни на Марсе.

В этот раз оба аппарата собрали больше, чем обычно, изображений поверхности планеты, а затем отправили все эти данные на Землю. Кроме важности полученных изображений, ученые особенно оценили видео полета летательного аппарата, что подтвердило последние данные о том, что с ним все в порядке и он сможет продолжать выполнять свою миссию на Марсе.

В видеоролик также включены фотографии, который сделал вертолет во время своего перемещения над поверхностью планеты. Эти снимки Ingenuity сделал с помощью своей навигационной камеры и в отличие от изображений марсохода они черно-белые. На кадрах видны марсианские песчаные дюны, над которыми пролетел вертолет на обычной для себя высоте в 12 метров, хотя он может подниматься на пару метров выше.

Согласно сообщению NASA, то Ingenuity сейчас не только помогает марсоходу Perseverance в его исследованиях Марса. Ученые хотят убедится в том, что такие же вертолеты смогут доставить собранные марсоходом образцы местной породы к месту их отправки на Землю. То есть, если Perseverance через несколько лет перестанет работать и не сможет довезти образцы самостоятельно, то ему на помощь придут запущенные на Марс новые летательные аппараты. Марсоход уже приготовил резервную копию собранных образцов, которые ожидают своего часа, как уже подробно писал Фокус.

Согласно плану NASА, уникальные образцы горной породы с Марса прибудут на Землю в начале 2030-х годов. А пока что вертолет и марсоход исследуют местность в кратере Езеро, где миллиарды лет назад было озеро и дельта реки, которые могли быть пригодными для развития жизни.

Фокус уже писал о том, что орбитальный аппарат MRO с высоты в 300 км над поверхностью Марса сделал уникальные снимки, на которых видны странные структуры почти идеально круглой формы. Ученые объяснили, что же это на самом деле.