Аппарат NASA представил доказательства существования внеземного "склада" на Марсе (фото)

Первый в истории внеземной "склад" на другой планете существует и это подтверждают снимки марсохода Perseverance.

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Марсоход Perseverance прислал на Землю подробные снимки поверхности кратера Езеро на Марсе, на которых видны результаты его очень важной деятельности. Впервые в истории, благодаря усилиям космического аппарата NASA, на другой планете был создан импровизированный склад из 10 титановых трубок с образцами местных горных пород, пишет Gizmodo.

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Марсоход Perseverance провел два года на Марсе исследуя поверхность кратера Езеро в надежде обнаружить признаки древней микробной жизни. Возможно, жизнь все-таки и была на Марсе в далеком прошлом, но об этом мы сможем узнать только в начале 2030-х годов. В 2033 году на Землю должны быть доставлены образцы марсианской горной породы, которые собирал марсоход в специальные титановые трубки, которые он размещал у себя в специальном хранилище.

[ + – ] Марсоход Perseverance провел два годна Марсе исследуя поверхность кратера Езеро в надежде обнаружить признаки древней микробной жизни. Возможно жизнь все-таки и была на Марсе в далеком прошлом, но об этом мы сможем узнать только в начале 2030-х годов Фото: NASA

Но у марсохода Perseverance в начале года появилась еще одна задача – подготовить резервный запас образцов в 10 титановых трубках, которые следует оставить на поверхности Марса. Ученые из NASA решили перестраховаться на случай, если космический аппарат не сможет работать еще в течение нескольких лет до того момента пока на Марс прибудут другие аппараты, чтобы забрать образцы.

[ + – ] Марсоход Perseverance прислал на Землю подробные снимки поверхности кратера Езеро на Марсе, на которых видны результаты его очень важной деятельности. Впервые в истории, благодаря усилиям космического аппарата NASA, на другой планете был создан импровизированный склад из 10 титановых трубок с образцами местных горных пород Фото: NASA

То есть, если произойдет какая-то катастрофа с марсоходом и не он сам не сможет довезти образцы к месту их сбора и отправки на орбиту, то в этом случае два летательных аппарата соберут резервные копии с первого в истории марсианского "склада".

Ученые из NASA отчитались о том, что марсоход в качестве доказательства правильно выполненной работы прислал на Землю 368 подробных изображений поверхности кратера Езеро. На них видно расположение всех 10 титановых трубок с образцами.

[ + – ] Ученые из NASA отчитались о том, что марсоход в качестве доказательства правильно выполненной работы прислал на Землю 368 подробных изображений поверхности кратера Езеро. На них видно расположение всех 10 титановых трубок с образцами Фото: NASA

Несмотря на то, что NASA обнародовали изображения 14 февраля, на самом деле все снимки Марса были сделаны еще 31 января, ровно через год после того, как был взят первый образец. По словам ученых, склад из титановых трубок был создан на мете, где миллиарды лет назад существовала дельта древней реки, которую марсоход Perseverance еще продолжает исследовать. В сообщении NASA сказано, что только 8 титановых трубок наполнены образцами горной породы, еще одна содержит частицы атмосферы Марса, и одна пустая.

Фокус уже писал о первом фотоотчете марсохода Perseverance о результатах своей работы, который был не таким детальным, но в любом случае порадовал ученых на Земле.

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе измененную водой горную породу, что является доказательством существования в этом районе неглубокого озера миллиарды лет назад.

Как уже писал Фокус, ученые предполагают, что путешествие на Марс и жизнь на этой планете могут быть опасными для существования человека. Организм астронавтов может просто не выдержать жутких внеземных условий.